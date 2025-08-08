Pačiame Kauno centre – kelių erelio skrydis

Apie jį kukliai pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos suvestinė. Joje teigta, kad rugpjūčio 5 d. apie 21 val. gautas praeivės pranešimas, kad ties K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirta į medį atsitrenkė automobilis.
Atvykus į įvykio vietą, rastas tik ant šaligatvio Karo muziejaus prieigose užvažiavęs automobilis „Mercedes-Benz“, kurio vairuotojas buvo pasišalinęs.
Ugniagesiai gelbėtojai tik atjungė šio automobilio akumuliatorių, palikę dirbti policiją įvykio vietoje.
Pastarosios pareigūnai konstatavo, kad ne tik kliudyta šaligatvio liepa, bet ir nutraukta dalis jį juosiančios grandinės kartu su dviem šią laikiusiais stulpeliais bei išverstos kai kurios šio „Mercedes-Benz“ vairuotojo kelyje pasitaikiusios betoninės šaligatvio trinkelės.
Pagal automobilio valstybinius numerius buvo nustatyta, kad jo savininkas – Dainavos mikrorajone gyventis 79-erių metų senolis. Tačiau peržiūrėjus vaizdo kamerų, esančių ties įvykio vieta, įrašus, iš liepos sustabdyto „Mercedes-Benz“ išlipo ne senolis. Anot policijos atstovės, jos kolegos iš Kelių policijos šiuose vaizduose atpažino gerai jiems žinomą kelių erelį, kuriam buvo pradėta ne viena administracinė teisena. Ne kartą jis buvo pasišalinęs ir iš eismo įvykio vietos.
Pasak policijos atstovės, narpliojant naujo eismo įvykio, sukelto šio 63-ejų metų asmens, kuriam už nesibaigiančius Kelių eismo taisyklių pažeidimus jau seniai atimta teisė vairuoti, aplinkybes, išsisiaiškinta, kad vairuoto „Mercedes-Benz“ jis buvo užsidėjęs kito automobilio valstybinius numerius. Tačiau, ar jie buvo pavogti, ar jų savininkas juos pametę, pavyzdžiui per liūtį, policijos atstovė atsakyti negalėjo. Jos teigimu, dėl to dar aiškinamasi.
Policijos atstovė akcentavo kitką – kad minėtam 63-ejų metų kauniečiui pradėta administracinė teisena pagal keturis Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius. Ir jis savo kaltę pripažino bei gailėjosi.
Minėta administracinė teisena pradėta dėl pakartotinio transporto priemonės vairavimo neturint tokios teisės, už ką gresia bauda nuo 800 iki 1000 eurų, dėl pasitraukimo iš eismo įvykio vietos, padarius žalą – kol kas neviršijančią 1050 eurų, už ką neturint teisės vairuoti numatyta bauda nuo 850 iki 2000 eurų, bet jeigu Kauno miesto savivaldybė patirtus nuostolius įvertins didesne suma, jau grės bauda nuo 2000 iki 2600 eurų, dėl transporto priemonės su suklastotais valstybiniais numeriais vairavimo, už ką numatyta bauda nuo 240 iki 340 ueų, ir transporto priemonės be privalomos techninės apžiūros vairavimo, už ką gresia bauda nuo 50 iki 100 eurų.
Tiesa, ar šis kelių erelis jam skiriamas baudas moka, neaišku.
Be to, panašu, kad įtarimas, jog jis galėjo būti šio eismo įvykio metu neblaivus, taip ir liko tik įtarimu.
Portalo kauno.diena.lt fotografas, lankydamasis įvykio vietoje, užfiksavo ne tik šio kelių erelio sukelto naujo eismo įvykio padarinius, bet ir grandines, kol kas uždėtas tik jo taranuotai liepai.
