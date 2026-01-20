Nemune – širdį veriantis vaizdas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojas pranešė, kad ties Karaliaus Mindaugo pr. ir Prietilčio g. sankirta Nemune lede įšalusi gulbė.
Atvykus paaiškėjo, kad ji jau negyva. Greta rasta ir įšalusi antis.
Paukščiai rasti po tiltu, apie 10 metrų nuo kranto.
Kaip portalui kauno.diena.lt nurodė ugniagesių atstovė Džiuginta Vaitkevičienė, negyvi paukščiai išlaisvinti iš ledo ir perduoti veterinarijos tarnybos darbuotojams.
Gyvūnų globėjai šaltuoju metu laiku dažnai sulaukia skambučių dėl šąlančių gyvūnų, ypač dėl laukinių – gulbių, gandrų, stirnų. Dauguma jų yra prisitaikę prie žiemos sąlygų.
Bandydami padėti, kai kurie gyventojai padaro meškos paslaugą. Gyvūnų globėjai pataria pamiršti duoną, batoną kaip gyvūnams tinkamą maistą. Paukščius geriausia lesinti grūdais (avižomis, kukurūzais).
Tokiu oru didelė rizika kyla lauke pririštus prie būdų laikomiems šunims.
Prieš ko nors imantis vertėtų pasitarti su gyvūnų globos specialistais ar veterinaru.
Naujausi komentarai