Mįslingas kauniečio sulaikymas Londone siejamas ne tik su organizuotu nusikalstamumu

Pirminiais duomenimis, šis 37-erių metų kaunietis ne tik vengė atlikti jam teismo skirtą bausmę už sukeltą eismo įvykį, bet ir įtariamas vieno nusikalstamo susivienijimo nariams inkriminuojamais nusikaltimais.

Informuodamas apie šį sulaikymą, buvęs Lietuvos policijos generalinis komisaras penktadienį paskelbė: „Vakar JK sulaikytas dar vienas nuo 2018 metų Lietuvos policijos ieškomas asmuo. Jis jau yra nuteistas 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, be to yra įtariamas padaręs labai sunkų ir apysunkį nusikaltimus, bendrininkaudamas su nusikalstamo susivienijimo nariais.

Dėkui Kauno apskrities policijos ir JK kolegoms!

Sulaikytas jis prisistatė kito asmens vardu, pateikė kito asmens dokumentus, atsisakė pateikti pirštų atspaudus, tačiau greitai suprato, kad mes žinome daug daugiau nei jis mano, galiausiai savo nuomonę pakeitė ir jau ruošiasi kelionei į Lietuvą.

Gerbiamieji, jei Jūs esate ieškomi ir galvojate, kad Jūsų niekas nesuras ir nesulaikys, tai Jūs labai klystate, mes apie Jus žinome daugiau nei Jūs įsivaizduojate. Ateis laikas kiekvienam! Artėja Naujieji metai – pats geriausias laikas pradėti kitokį gyvenimą… pamąstykite apie tai!“

Portalui kauno.diena.lt pasiteiravus Kauno policijos atstovės apie šį sulaikymą, ji minėtą viešai paskelbtą informaciją galėjo papildyti tik tuo, kad sulaikytasis – 1985 m. gimęs kaunietis, kuris vengė atlikti jam teismo skirtą laisvės atėmimo bausmę už eismo įvykį.

„Tačiau tai – tikrai ne Arūnas Stiklioraitis“, – tikino policijos atstovė.

Kaip jau ne kartą rašyta, būtent šis panašaus amžiaus kaunietis 2017-aisiais Kauno apygardos teismo buvo pasiųstas už grotų dėl sukelto eismo įvykio, per kurį vienas žmogus žuvo, o kitas buvo sunkiai sužalotas. A. Stiklioraitis buvo teisiamas dėl žuvusiojo nužudymo. Ir pasislėpė nuo teismo jam už tai skirtos bausmės. A. Stiklioraičio pavardė buvo minima ir „Kamuolinių“ nusikalstamo susivienijimo byloje, kurios ne per seniausiai ėmėsi Kauno apygardos teismas, tačiau be besislapstančio A. Stiklioraičio.

Pasitikslinti, kas gi toks sulaikytas praėjusią savaitę Londone, nepavyko ir bandant susisiekti su L. Pernavu. Šis nepasiekiamas mobiliuoju telefonu, kol kas neatsakė ir į užklausą feisbuke.