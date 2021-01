Į karantiną nusispjaut: per savaitę Kaune pričiupti septyni tyčia kaukių nedėvėję, būriavęsi asmenys

Policija pateikė skaičius, kiek praėjusią savaitę skirta baudų mieste ir aplinkinėse vietovėse.

Jau mėnuo kaip Lietuvą sukaustęs karantinas, tačiau kai kurie asmenys vis tiek elgiasi neatsakingai, nors tam, kad įveiktume pandemiją nereikia nuversti kalnų – pakanka dėvėti kaukes, nesibūriuoti, laikytis saugaus atstumo ir higienos normų.

„Šiandien, sausio 5 dieną, vaikščiojant su šuniu Aukštuosiuose Šančiuose mane labai supykdė grupelė jaunuolių, kurie ne tik būriavosi, tačiau stovėdami vienas šalia kito nedėvėjo net kaukių. Nors nuotraukoje žmonių veidų ir nesimato, tačiau puikiai galima įžvelgti, kad nedėvėjo veido kaukių ar kokių nors kitų priemonių uždengti nosį ir burną“, – pasakojo kaunietė, pasidalijusi šia nuotrauka.

Ji širdo, kad užfiksuoti žmonės nepaiso bendrų šalies ir jos gyventojų pastangų įveikti pandemiją, medikų, savanorių, pareigūnų vargo ir pasiaukojimo. Nepaiso darbo, pajamų netekusių žmonių sunkios kasdienybės, nežinios dėl ateities, jau nekalbant apie koronaviruso nusineštas gyvybes. Dėl šaukšto deguto kenčia visa medaus statinė.

„Dirbu grožio salone. Per pirmąjį ir taip pat per antrąjį karantiną iškart užsidarėme. Pajamų nebėra. Laikausi visų nurodymų ir rekomendacijų, kad tik kuo greičiau viskas pasibaigtų ir stotų į savo vėžias. Šiuo metu darbas grožio sektoriuje yra griežtai draudžiamas (kaip ir daugelyje kitų darbų). Suprantu, jog ribojimai jau tikrai daug kam atsibodo, tačiau per tokius išgamas mes dar tikrai ilgai negalėsime dirbti“, – piktinosi moteris.

Per tokius išgamas mes dar tikrai ilgai negalėsime dirbti.

Ji prašė tėvų atkreipti dėmesį į tai, ką ir kur veikia jų atžalos. „Galbūt šioje ar kitoje nuotraukoje pamatysite taip elgiantis savo vaiką, o baudas mokėsite už nepilnamečius jūs“, – perspėjo ji. Ir dar gerai, jeigu toks elgesys atsieis tik bauda, o ne namo parneštu užkratu, kurio pasekmės – sunkiai prognozuojamos. Mirčių nuo COVID-19 statistika negailestingai kopia aukštyn.

Kauno policijos atstovė spaudai Odeta Vaitkevičienė portalui kauno.diena.lt teigė, kad pastebėjus karantino sąlygų pažeidimus reikia informuoti policijos pareigūnus. „Jeigu informacija pateikiama per policijos elektroninių paslaugų portalą www.epolicija.lt, prašome kartu pateikti ir vaizdinę medžiagą, kuri padėtų identifikuoti asmenis (aiškiai matosi pažeidėjai, adresai ar, pavyzdžiui, valstybiniai transporto priemonės numeriai ir kt.)“, – vardijo O. Vaitkevičienė.

Statistikos, kiek asmenų yra įspėjami ir jiems primenama, kad būtina dėvėti kaukę, policija neveda. Taip pat nėra atskirai kaupiami duomenys, kiek konkrečiai administracinio nusižengimo protokolų surašoma už kaukės nedėvėjimą, o kiek už būriavimąsi.

Praėjusią savaitę, gruodžio 28 d. - sausio 3 d., Kauno mieste už kaukės nedėvėjimą/būriavimąsi surašyti septyni administracinio nusižengimo protokolai. „Daugiau tokių pažeidimų fiksuota Kauno apskrities rajoninėse vietovėse“, – pridūrė atstovė.

O. Vaitkevičienė nurodė, kad ir už kaukės nedėvėjimą, ir už būriavimąsi administracinio nusižengimo protokolas rašomas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 str. 4 d. (dėl Visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimo).

„Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, padarytos karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų“, – komentavo atstovė.

Karantinas visoje Lietuvoje įvestas lapkričio pradžioje. Gruodžio viduryje jis buvo sugriežtintas, vakar pratęstas iki sausio 31 dienos. Dėl karantino ribojimų uždarytos daugelis parduotuvių, kirpyklos, apribotas žmonių judėjimas tarp savivaldybių ir susirinkimai tiek namuose, tiek viešose vietose.