Kaunietė pasipiktino jaunuolių neatsakingumu: būriavosi ir nedėvėjo kaukių

„Šiandien, sausio 5 dieną, vaikščiojant su šuniu Aukštuosiuose Šančiuose mane labai supykdė grupelė jaunuolių, kurie ne tik būriavosi, tačiau stovėdami vienas šalia kito nedėvėjo net kaukių.

Nors nuotraukoje žmonių veidų ir nesimato, tačiau puikiai galima įžvelgti, kad nedėvėjo veido kaukių ar kokių nors kitų priemonių uždengti nosį ir burną“, – pranešė kaunietė, pasidalijusi šia nuotrauka.

Moteris dirba grožio paslaugų sektoriuje. Tačiau per karantiną kirpėjų ir grožio specialistų veikla buvo sustabdyta, jie neteko pajamų, todėl toks jaunuolių elgesys kaunietei atrodo itin neatsakingas.

„Dirbu grožio salone. Per pirmąjį ir taip pat per antrąjį karantiną iškart užsidarėme. Pajamų nebėra. Laikausi visų nurodymų ir rekomendacijų, kad tik kuo greičiau viskas pasibaigtų ir stotų į savo vėžias. Šiuo metu darbas grožio sektoriuje yra griežtai draudžiamas (kaip ir daugelyje kitų darbų). Suprantu, jog ribojimai jau tikrai daug kam atsibodo, tačiau per tokius išgamas mes dar tikrai ilgai negalėsime dirbti“, – piktinosi moteris.

Kaunietei kilo klausimų dėl policijos pareigūnų darbo.

„Taip pat nesuprantu ir policijos darbo. Stabdys atsitiktinai pasirinktą automobilį? Ar tikrai didelė tikimybė užsikrėsti automobilyje važiuojant atsiimti siuntinio, užsipilti kuro ar vykti į rajoną, kitą savivaldybę ar miestą pirkti daikto, rasto internete, pvz., baldai, automobilis ar kita namams buitiškai svarbi prekė?

Galbūt didesnė tikimybė yra užsikrėsti ir „parnešti“ virusą namiškiams būriuojantis grupei žmonių be kaukių? Juk asmenų kontaktas yra žymiai ilgesnis už apsipirkinėjimą maisto prekių parduotuvėje.

Manau, policija labiau turėtų atsižvelgti į vaikščiojančius asmenis lauke, o ne sėdinčius mašinoje. Suprantu, kad šalta ir jiems, bet, manau, kaip ištvėrė 8 valandas stovėdami lauke prie blokadų savaitgaliais, taip, manau, galėtų išlipti bent 2 minutėms ir išskirstyti grupę žmonių lauke, nes kam nors tai gali būti paskutinis vakaras šeimoje“, – patarė moteris.

Kaunietė atkreipė ir jaunuolių tėvų dėmesį įspėdama dėl baudų.

„Taip pat noriu atkreipti ir tėvų dėmesį, nes galbūt šioje ar kitoje nuotraukoje pamatysite taip elgiantis savo vaiką, o baudas mokėsite už nepilnamečius jūs“, – perspėjo ji.

Primename, kad lapkričio pradžioje įvestas karantino režimas gruodžio viduryje buvo sugriežtintas ir pratęstas iki sausio 31 dienos, jo metu uždarytos daugelis parduotuvių, kirpyklos, apribotas žmonių judėjimas tarp savivaldybių ir susirinkimai tiek namuose, tiek viešose vietose.

Administracinių nusižengimų kodeksas už karantino reikalavimų pažeidimus numato baudą nuo 500 iki 1,5 tūkst. eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 1,5 tūkst. iki 6 tūkst. eurų.