 Mergaitės pagrobėją siūlo už grotų pasiųsti ilgam

2025-09-09 11:17
Dominykas Biržietis (BNS)

Mažametės pagrobimu kaltinamam Gediminui Filipavičiui prokuroras teismo prašo skirti 20 metų laisvės atėmimo.

Gediminas Filipavičius
Gediminas Filipavičius / Regimanto Zakšensko nuotr.

Mažametės pagrobimu kaltinamam Gediminui Filipavičiui prokuroras teismo prašo skirti 20 metų laisvės atėmimo.

Tokią bausmę savo baigiamojoje kalboje Kauno apygardos teisme antradienį pasiūlė valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Mindaugas Sabaitis.

Kaltinamasis buvo pristatytas į teismo posėdį, kuris vyko už uždarų durų.

BNS rašė, kad G. Filipavičius kaltinamas 13 nusikaltimų, tarp jų – svetimo vaiko pagrobimu, neteisėtu laisvės atėmimu, nesunkiu sveikatos sutrikdymu, plėšimu, neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu.

52
Byla dėl nukentėjusiaisiais pripažintos mergaitės ir jos tėvų apsaugos nagrinėjama neviešuose teismo posėdžiuose, prokuratūra nėra įvardijusi visų vyrui inkriminuojamų nusikalstamų veikų, kaip ir pateikto civilinio ieškinio dydžio.

Pirmajame teismo posėdyje sausį kaltinamasis, kaip tuomet teigė jo advokatas Aleksandras Pocius, davė parodymus ir pripažino kaltę.

G. Filipavičius su dingusia mergaite Kaune esančiame garažų masyve rastas pernai sausio 9-ąją, po kelias dienas trukusių paieškų.

Naujienų portalo „Lrytas.lt“ duomenimis, vyro atžvilgiu taip pat vykdomas ikiteisminis tyrimas, kuriame jam pareikšti įtarimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš dvi moteris.

o už Kedytės pagrobimą ar kas nors kada atsakys ?
Anonimas
Tai kokiu tikslu jis mergaitę pagrobė?Ar ruošėsi parduoti pedofilams,juk graži ir nekalta,ar pats sau panaudoti.Betgi žmonės puolė gelbėti,ir padėjo surasti.O jos tėvai kažko tai buvo neaktyvūs,neaišku kodėl? Na yra komentaras,kad nusikaltėlis yra žydas,tik ar tai tiesa?
Ačiū Dievui
Mergaitėi pasisekė o tai niekada nebūtų išėjusi iš garažo garantioju
