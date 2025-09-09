Mergaitės pagrobėją siūlo už grotų pasiųsti ilgam

Mažametės pagrobimu kaltinamam Gediminui Filipavičiui prokuroras teismo prašo skirti 20 metų laisvės atėmimo.
Tokią bausmę savo baigiamojoje kalboje Kauno apygardos teisme antradienį pasiūlė valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Mindaugas Sabaitis.
Kaltinamasis buvo pristatytas į teismo posėdį, kuris vyko už uždarų durų.
BNS rašė, kad G. Filipavičius kaltinamas 13 nusikaltimų, tarp jų – svetimo vaiko pagrobimu, neteisėtu laisvės atėmimu, nesunkiu sveikatos sutrikdymu, plėšimu, neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu.
Teismas ėmėsi mergaitės pagrobimu kaltinamo Filipavičiaus bylos
Byla dėl nukentėjusiaisiais pripažintos mergaitės ir jos tėvų apsaugos nagrinėjama neviešuose teismo posėdžiuose, prokuratūra nėra įvardijusi visų vyrui inkriminuojamų nusikalstamų veikų, kaip ir pateikto civilinio ieškinio dydžio.
Pirmajame teismo posėdyje sausį kaltinamasis, kaip tuomet teigė jo advokatas Aleksandras Pocius, davė parodymus ir pripažino kaltę.
G. Filipavičius su dingusia mergaite Kaune esančiame garažų masyve rastas pernai sausio 9-ąją, po kelias dienas trukusių paieškų.
Naujienų portalo „Lrytas.lt“ duomenimis, vyro atžvilgiu taip pat vykdomas ikiteisminis tyrimas, kuriame jam pareikšti įtarimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš dvi moteris.
