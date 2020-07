Konfliktas su turku kauniečiui kainavo brangiai

Mįslingas sandėris

Prokuroras sutiko, kad studentą iš Turkijos įžeidęs kaunietis Ignas Nakčiūnas būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, nes jie susitaikė. Tačiau prašė, kad būtų sunaikintas nusikaltimo įrankiu tapęs teisiamojo batas, atsidūręs tarp bylos įkalčių – kaip įrodymas, kad jo pėdsakai aptikti ant nukentėjusiojo automobilio.

Tokia atomazga tapo galima pateikus teismui nukentėjusiojo ir I.Nakčiūno pasirašytą susitarimą dėl žalos atlyginimo. Pagal jį sutarta, kad Turkijos pilietis parduos išpuolio metu apgadintą savo automobilį teisiamojo darbovietei – UAB "Autodalys". O pastaroji sumokės už šį "Renault Megane" 3 750 eurų. 3 tūkst. eurų – už jo vertę, 500 – kaip moralinį atlygį ir 250 eurų – kaip negautas pajamas, nes Kauno technologijos universitete studijuojantis nukentėjusysis laisvalaikiu dirba taksistu.

"Šiaip tai šis dokumentas neatitinka reikalavimų, nes jame nėra bendrovės atstovo parašo. Nežinau, kaip įforminsite tai buhalteriškai", – iš pradžių dar bandė replikuoti bylą nagrinėjantis teisėjas Alvydas Rimkevičius. Tačiau I.Nakčiūnas patikino, kad jis jau su savo darboviete, nupirkusia nukentėjusiojo automobilį dar prieš tris savaites, atsiskaitė.

Kalčiausias alkoholis?

"Kauno diena" rašė, kad ši pamokanti istorija nutiko viename Pašilės gatvės daugiabučių kieme sutinkant 2020-uosius.

Teisinių problemų prisidaręs 32-ejų I.Nakčiūnas ten gyvena. Nukentėjusiojo statusą jo byloje turintis jau kelerius metus Kaune studijuojantis turkas buvo ten atvykęs pas draugus sutikti Naujųjų metų.

Baudžiamąja byla dėl viešo tyčiojimosi iš asmens dėl šio tautybės pasibaigęs judviejų konfliktas įvyko dar pirmąjį šių metų pusvalandį. Po jo I.Nakčiūnui, kurį tada sulaikė šio incidento liudytojai, vėliau perdavę jį policijos pareigūnams, buvo nustatytas lengvas girtumas. Turkijos pilietis buvo blaivus.

Neblaiviam I.Nakčiūnui, kuris linkęs visą kaltę versti alkoholiui, užkliuvo tai, kad kiek kitokios, negu jis, išvaizdos svečias buvo užstatęs savo automobiliu įvažą į kiemą.

Turko atsiprašęs ir jo atleidimą nusipirkęs I.Nakčiūnas žiniasklaidos fotoobjektyvų vengė.

Nukentėjusiojo kontrataka

Anot vienos liudytojos, kurios parodymai buvo paviešinti, po I.Nakčiūno išpuolio ji net negalėjo užmigti. Taip jai tada buvo baisu.

Jos draugas taip pat teisėsaugininkams pasakojo, kad nepažįstamas agresyviai nusiteikęs lietuvis iš pradžių piktinosi, kodėl jo oponentas nemoka lietuviškai. O po to jau angų kalba liepė šiam, nieko neatsakiusiam, varyti iš Lietuvos, nes jam čia – ne vieta.

Šiuos turką įžeidusius žodžius lydėjo ir veiksmai.

I.Nakčiūnui buvo pareikštas kaltinimas viešoje vietoje – paties sukelto konflikto dėl automobilių parkavimo metu įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais demonstravus nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdžius visuomenės rimtį ir tvarką, o būtent: tyčia ne mažiau kaip šešis kartus spyrus į nukentėjusiojo automobilį, apgadinant jo variklio gaubtą, dešinės bei kairės pusės šoninio matymo veidrodėlius ir kairės pusės priekines dureles, o paskui dar porą kartų sudavus kumščiu į sprandą ir automobilio savininkui, taip sukeliant jam fizinį skausmą, bei viešu tyčiojimusi ir niekinimu pažeminus ir jo tautinį orumą bei savigarbą.

Pagal Lietuvos įstatymus, susitaikymas šioje byloje buvo galimas dar ikiteisminio tyrimo metu. Tačiau Turkijos pilietis įvertino jam padarytą žalą 3,3 tūkst. eurų – pateikė vieno iš autoservisų, su kuriuo konsultavosi, pažymą, kiek kainuotų naujos incidento metu apgadintos jo automobilio dalys.

Teisinės subtilybės

Anot ikiteisminiam tyrimui vadovavusios Kauno apylinkės prokuratūros prokurorės Renatos Oželienės, būtent minėtas nukentėjusiojo ieškinys ir lėmė bylos perdavimą teismui, kuriame jį reikėjo įrodyti, net nesvarstant iki tol galimo susitaikymo tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo.

Be to, Turkijos pilietis užsiminė, kad ketina prašyti ir moralinio atlygio dėl šio, jo įsitikinimu, rasistinio išpuolio, kuris jį labai įžeidė.

Už viešą tyčiojimąsi iš kitataučio dėl jo tautybės Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki dvejų metų. Už viešosios tvarkos pažeidimą – taip pat.

Baudžiamasis kodeksas šių nesunkių nusikaltimų atvejais numato ir susitaikymą. Tačiau viena iš būtinų sąlygų – visiškas kaltės pripažinimas. "Bet jūs, duodamas teisme parodymus, savo kaltės iki galo nepripažinote", – priminė I.Nakčiūnui teisėjas A.Rimkevičius. Vakarykščiame posėdyje atostogaujančią kolegę pavadavęs prokuroras Viktoras Kazlauskas pasiūlė apklausti kaltinamąjį pakartotinai. Šiaip taip, padedant teisėjui, iš jo pavyko išpešti, kad visiškai pripažįsta kaltę ir vertina savo poelgį neigiamai.

"Buvau apsvaigęs, pavargęs nuo sunkaus darbo ir šiaip visko buvo prisikaupę. Blaivus taip nebūčiau elgęsis", – toks buvo I.Nakčiūno pasiaiškinimas. Tačiau jis ir toliau teigė, kad neatsimena, jog spardė oponento automobilį bei jį įžeidinėjo. Tačiau liudytojai taip teigia, todėl prisipažįsta, nes taip elgtis galėjo.

Nors oficialiai kaltinamasis (iš kairės) ir nukentėjusysis susitaikė, teismo salėje jie vienas kitą ignoravo.

Sprendimas – kitą savaitę

Suteikus žodį nukentėjusiajam, šis per jam skirtą vertėją į lietuvių kalbą teigė, kad mano, jog jo skriaudikas pripažino savo kaltę ir suprato, ką padarė.

Perėjus prie baigiamųjų šios bylos kalbų, prokuroras V.Kazlauskas akcentavo, kad pagrindinis klausimas yra ne įrodymai, o bausmė teisiamajam. Ir neprieštaravo, kad I.Nakčiūnas būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius, nes yra įvykdytos visos šiam atvejui reikalingos Baudžiamajame kodekse numatytos sąlygos: jis ne tik neteistas, bet ir nebaustas už administracinius nusižengimus, prisipažino, atsiprašė ir atlygino žalą.

Suteikus žodį nukentėjusiajam, šis sakė, kad tikisi, jog teisiamasis daugiau nebandys taip elgtis su užsieniečiu, kuriam gyventi kitoje šalyje – ir taip sunku. Be to, šis Turkijos pilietis teigė, kad tiki Lietuvos įstatymais. Ir nors juos pažeidė lietuvis, teismas nepripažins dėl to kaltu užsieniečio.

Pats I.Nakčiūnas, suteikus jam teisę į paskutinį žodį ir paklausus, ko jis prašo teismo, netikėtai pareiškė: "Nieko." Tačiau, tai buvo pasakyta po to, kai jis liepiamas padavė ranką nukentėjusiajam, į kurį posėdžio metu net nepažvelgė.

Teismo sprendimas šioje byloje bus skelbiamas kitą savaitę.