Kauno ugniagesiams – darbinga popietė

Po pietų portalo kauno.diena.lt skaitytojas užfiksavo specialiųjų tarnybų sujudimą Savanorių pr. Paaiškėjo, kad aliarmas čia kilo dėl degusios orkaitės. Pavojinga situacija akimirksniu išspręsta.
„Pajėgos greitai susitvarkė. Jau grįžta“, – sakė Kauno ugniagesių budėtojas.
Netrukus portalo kauno.dena.lt fotografas pastebėjo daug ugniagesių transporto prie Studentų g. Kauno ugniagesių budėtojas patikslino, kad buvo gautas iškvietimas dėl galimo gaisro Rimvydo g. Pajėgos čia atvyko operatyviai 16.04 val. Vis tik šis iškvietimas įvertintas kaip nepagrįstas, gaisro nerasta. Nuotraukose matyti, kad gelbėtojai sustojo ir bendravo su vienu gyventojų.
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