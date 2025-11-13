Kauno specialiosios tarnybos skubėjo naktį į Vilijampolę gelbėti dviejų mažamečių

Toks, pirminiais duomenimis, konfliktuojančius pažįstančio asmens pranešimas buvo užregistruotas 2.09 val. Ir panašu, kad į įvykio vietą buvo pasiųsti ne tik policijos pareigūnai, kuriems šis adresas jau buvo žinomas, bet ir greitosios medikai.
Tačiau, kaip įprasta, neapsieita ir be ugniagesių gelbėtojų pagalbos. Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie praėjusios budėjimo paros iškvietimus praneša 2.22 val. sulaukusi policijos budėtojos prašymo padėti patekti į vieną Degtukų gatvės butą. Informuojama, kad jo durys atidarytos, panaudojus laužtuvą, ir į vidų įleisti medikai bei policija.
Anot policijos atstovės, viduje rasta mažamečių motina, gimusi 1994 m., medikų pagalbos atsisakė. Tačiau jai nustatytas 1,30 prom. girtumas. Kaip ir mažamečių tėvui, gimusiam 2002 m.
Tiksliau, kas šiame bute vyko iki specialiųjų tarnybų iškvietimo, Kauno policijos atstovė atsakyti negalėjo. Tačiau teigė, kad joks ikiteisminis tyrimas dėl galimo smurto artimoje aplinkoje kol kas nepradėtas, nes tikslinamos įvykio aplinkybės.
Panašu, kad ir vaiko teisių apsaugos specialistai, kuriuos policija teigia informavusi apie šį įvykį, taip pat dar sprendžia, ką toliau daryti su mažamečiais minėtų asmenų, kurie neblaivūs naktimis aiškinasi santykius, pasitelkę specialiąsias tarnybas, vaikais.
