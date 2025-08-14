 Kauno policijos suvestinėje – šokiruojantys skaičiai

Kauno apskrities policija trečiadienį pričiupo ne vieną pažeidėją. Aiškėja, kad mirtinai girti vairuotojai sukėlė ir eismo nelaimes.

Kaip praneša Kauno policija, rugpjūčio 13 d. apie 15 val. Kaune, Bivylių g., automobilis „Volkswagen“, vairuojamas neblaivaus vyro (gim. 1974 m.), kliudė stovintį automobilį „Toyota“. „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4,31 prom. Toks girtumas medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.

Tos pačios dienos vakarą, apie 19.25 val., Jonavos r., Šveicarijos k., automobilį „Ford“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1975 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,63 prom.

Už pusvalandžio, apie 20 val., dar vienas girtas vairuotojas įkliuvo Jonavoje, Panerių g.. Anot policijos, automobilį „Opel“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1977 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,63 prom.

Paskutinis girtas vairuotojas pareigūnams įkliuvo jau artėjant vidurnakčiui, apie 23.10 val., Kėdainių r., kelyje Kėdainiai – Šėta – Ukmergė. Policija praneša, kad automobilį „Volkswagen“ vairavo neblaivus vyras (gim. 1991 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,59 prom.

Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo esant neblaiviam, kai girtumas viršija 1,5 prom.

