Kauno „Akropolio“ lifte užstrigo vyras

Kaip skelbė Kauno PGV, buvo gautas vyriškio pranešimas, kad šis užstrigo „Akropolio“ krovininiame lifte.
Kartu su apsaugos darbuotojais liftas buvo perkrautas ir vėl pradėjo veikti – vyras nusileido į pirmą aukštą ir išlipo.
Šeštadienį po vidurnakčio Kauno prekybos centro „Akropolis“ lifte užstrigo vyras, pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (PGV).
Kaip skelbė Kauno PGV, buvo gautas vyriškio pranešimas, kad šis užstrigo „Akropolio“ krovininiame lifte.
Kartu su apsaugos darbuotojais liftas buvo perkrautas ir vėl pradėjo veikti – vyras nusileido į pirmą aukštą ir išlipo.
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