 Kauno „Akropolio“ lifte užstrigo vyras

Kauno „Akropolio“ lifte užstrigo vyras

2026-06-14 08:33 kauno.diena.lt inf.

Šeštadienį po vidurnakčio Kauno prekybos centro „Akropolis“ lifte užstrigo vyras, pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (PGV).

<span>Kauno „Akropolio“ lifte užstrigo vyras</span>
Kauno „Akropolio“ lifte užstrigo vyras / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

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Kaip skelbė Kauno PGV, buvo gautas vyriškio pranešimas, kad šis užstrigo „Akropolio“ krovininiame lifte. 

Kartu su apsaugos darbuotojais liftas buvo perkrautas ir vėl pradėjo veikti – vyras nusileido į pirmą aukštą ir išlipo.

Šiame straipsnyje:
liftas
Akropolis
užstrigo žmogus

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