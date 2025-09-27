 Kaune sumušta ir apiplėšta moteris

2025-09-27 10:22
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Ketvirtadienį Kaune buvo apiplėšta moteris, praneša Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (VPK). 

Kaune sumušta ir apiplėšta moteris / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Skelbiama, jog ketvirtadienį apie 5 val. ryto Kaune, V. Krėvės prospekte buvo suduota 1959 m. gimusiai moteriai, iš jos pagrobta rankinė su grynaisiais pinigais. 

Padaryta 500 eurų žala.

