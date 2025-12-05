Kaune partrenkta mergaitė

Avarija įvyko pėsčiųjų perėjoje. Pareigūnams apie tai pranešta 13.50 val.
Įvykio vietoje paaiškėjo, kad blaivi 49 m. moteris automobiliu kliudė devynmetę.
Pirminiais duomenimis, pakako vietoje suteiktos medikų pagalbos.
Penktadienį A. Juozapavičiaus pr. Kaune automobilis kliudė mergaitę.
Avarija įvyko pėsčiųjų perėjoje. Pareigūnams apie tai pranešta 13.50 val.
Įvykio vietoje paaiškėjo, kad blaivi 49 m. moteris automobiliu kliudė devynmetę.
Pirminiais duomenimis, pakako vietoje suteiktos medikų pagalbos.
Naujausi komentarai