2025-08-17 10:07
BNS inf.

Kauno rajone, Kačerginės miestelyje, vagys dalimis išrinko garaže stovėjusį automobilį „BMW M850I“, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.

Kačerginėje dalimis išrinktas garaže stovėjęs automobilis BMW / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

2021 metais pagaminto automobilio vagystė, išlaužus garažo vartus, pastebėta šeštadienį, apie 19.30 valandą.

Nuostolis nustatinėjamas.

Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.

