Jonavoje į pareigūnus šaudęs vyras – sulaikytas

„Apie 2 val. nakties, išlaužus duris, ieškotą vyrą Policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai sulaikė patalpose Chemikų gatvėje“, – nurodė policija.
Pasak jos, sulaikomas vyras priešinosi, todėl buvo panaudotos specialiosios priemonės.
Įtariamasis buvo neblaivus – įpūtė 1,31 promiles.
Vyras pristatytas į areštinę.
Policijos departamentas skelbė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasikėsinimo padaryti nusikalstamą veiką.
Paskelbta paieška
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad šeštadienį 21.51 val. buvo gautas „B“ kategorijos pranešimas – dėl smurto artimoje aplinkoje.
Buvo nurodoma, kad Jonavoje, P. Vaičiūno g., į butą laužėsi galimai neblaivus giminaitis.
Į įvykio vietą atvykus policijos pareigūnams, vyras kelis kartus šovė ir pasišalino.
Įvykio metu nei pareigūnai, nei kiti asmenys nenukentėjo. Tačiau, pirminiais duomenimis, buvo apgadintas tarnybinis automobilis „VW Transporter“.
Buvo įvestas planas „Sulaikymas“.
Vyro, gimusio 1980 metais, ieškojo gausios policijos pareigūnų pajėgos.
Policija gyventojų, pastebėjusių šį vyrą, prašė nedelsiant informuoti skubios pagalbos telefonu 112.
Įspėta, kad vyriškis gali būti ginkluotas.
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