Internautai sprendžia rebusą: Kaune automobilis išvertė tvorą?

2025-11-11 12:31 kauno.diena.lt inf.

Antradienio rytą Kaune, Kanklių gatvėje, užfiksuotas vaizdas sukėlė klausimų.

„Gal atsiras mašinos savininkas ar gal tvoros? Nuriedėjo galimai“, – prie paviešintų vaizdų feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ rašė internautas.

Netoli Savanorių prospekto, buvusio „Dainos“ kino teatro, nuokalnėje, užfiksuoti vaizdai įplieskė diskusiją.

„Iki tvoros – dar du metrai, o per šaligatvio bortelį tik riedėdama mašina neperšoks. Kas čia tvorą nori nemokamai pasikeisti?“ – šmaikštavo Rolandas.

Kitas internautas į incidentą taip pat pažiūrėjo juokais: „Susipykau su kaimynu, tai kito kaimyno mašiną priparkavau. Soriukas, kad trukdo pravažiuot.“

Kai kurie tautiečiai siūlė ne feisbuke tokius vaizdus viešinti, o dėl šios nelaimės kreiptis į policijos pareigūnus.

Portalo kauno.diena.lt fotografui nuvažiavus į nelaimės vietą automobilio savininko aplink nesimatė, tačiau už tvoros vaikščiojo moteris. 

Gavę policijos atstovų komentarą, publikaciją papildysime.

... Petras
Jeigu numeriai ukrainietiški , kalta.tvora . Ir viskas aišku .
