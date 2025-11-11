Internautai sprendžia rebusą: Kaune automobilis išvertė tvorą?

„Gal atsiras mašinos savininkas ar gal tvoros? Nuriedėjo galimai“, – prie paviešintų vaizdų feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ rašė internautas.
Netoli Savanorių prospekto, buvusio „Dainos“ kino teatro, nuokalnėje, užfiksuoti vaizdai įplieskė diskusiją.
„Iki tvoros – dar du metrai, o per šaligatvio bortelį tik riedėdama mašina neperšoks. Kas čia tvorą nori nemokamai pasikeisti?“ – šmaikštavo Rolandas.
Kitas internautas į incidentą taip pat pažiūrėjo juokais: „Susipykau su kaimynu, tai kito kaimyno mašiną priparkavau. Soriukas, kad trukdo pravažiuot.“
Kai kurie tautiečiai siūlė ne feisbuke tokius vaizdus viešinti, o dėl šios nelaimės kreiptis į policijos pareigūnus.
Portalo kauno.diena.lt fotografui nuvažiavus į nelaimės vietą automobilio savininko aplink nesimatė, tačiau už tvoros vaikščiojo moteris.
Gavę policijos atstovų komentarą, publikaciją papildysime.
