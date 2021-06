Garsiausioje užsakomosios žmogžudystės byloje išmušė bumerango valanda

Siūlomos skirtingos bausmės

Kaltinimą šioje didelį atgarsį sukėlusioje byloje palaikęs Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Zdislavas Tuliševskis, per baigiamąsias kalbas pripažinęs, kad ši byla – sudėtingiausia jo praktikoje, siūlo 38-erių Arle Grabbi, kuris, remiantis kaltinamuoju aktu, paleido iš dviejų pistoletų į D.Bugavičių mažiausiai dvylika šūvių, izoliuoti nuo visuomenės 20 metų.

40-metį Hansą Eriką Ehvertą, kuris kaltinamas atvežęs D.Bugavičių nušovusį savo tautietį į nusikaltimo vietą ir po to padėjęs šiam skubiai iš jos pasišalinti, prokuroras prašo teismo pasiųsti už grotų 19 metų.

Hansas Erikas Ehvertas/Vilmanto Raupelio nuotr.

O šiems estams talkinusį iš Kauno kilusį, bet pastaruoju metu užsienyje gyvenusį buvusį Europos jaunių bokso vicečempioną Ričardą Baiką, kuriam – taip pat 38-eri, – įkalinti 17 metų.

Teisiamųjų advokatai prašo jų ginamuosius išteisinti. Jiems antrina ir patys teisiamieji, teigdami, kad neturi su D.Bugavičiaus, kurio net nepažinojo, žūtimi nieko bendro.

Buvusi popgrupės „Naujosios pupytės“ narė Vita Jakutienė, kurios akyse buvo nušautas D.Bugavičius, prašo priteisti iš visų teisiamųjų solidariai jai bei judviejų su velioniu dukrai, gimusiai jau po tėvo žūties, vieną milijoną 854 tūkst. eurų. Esą tokia joms padaryta turtinė bei neturtinė žala.

Vita Jakutienė/Vilmanto Raupelio nuotr.

D.Bugavičiaus mama ir brolis prašo po 300 tūkst. eurų moralinio atlygio. Brolis teigė, kad viską, ką jam priteis teismas, perduos neįgaliems bei onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

Teise pareikšti ieškinį kaltinamiesiems sūnaus nužudymu nepasinaudojo tik D.Bugavičiaus tėvas.

Didesniąją dalį šio daugiau kaip pusantrų metų trukusio teismo proceso A.Grabbi, H.E.Ehvertas ir R.Baika dalyvavo jo posėdžiuose nuotoliniu būdu. Estai – iš Kauno tardymo izoliatoriaus, R.Baika – iš Pravieniškių pataisos namų, kur atlieka bausmę, skirtą už grasinimą sunkiai sutrikdyti Kauno tardymo izoliatoriaus prižiūrėtojo sveikatą – kai jau buvo suimtas D.Bugavičiaus nužudymo byloje. Tačiau išklausyti nuosprendžio paskelbimo šiandien juos visus tris jau planuojama atvežti į Kauno apygardos teismą.

Dingusio hašišo šešėlis

A.Grabbi, H.E.Evertas ir R.Baika kaltinami veikę organizuotoje grupėje su ginkluoto nusikalstamo susivienijimo, įkurto 2007-aisiais, nariais, kurių buvo pasitelkti tik organizuojant D.Bugavičiaus nužudymą. A.Grabbi su H.E.Ehvertu sutiko dalyvauti šiame nusikaltime dėl piniginio atlygio. O R.Baika – siekdamas pelnyti susidorojimo su D.Bugavičiumi organizatorių palankumą. Kalbama, be to, tai patvirtino ir teismui parodymus davęs vienas iš įslaptintų liudytojų, kad R.Baika turėjo taip atidirbti už prarastą stambų hašišo krovinį, gabentą iš Ispanijos į Rusiją per Lietuvą, su kurio pagrobimu sietas D.Bugavičius ir jo parankiniai.

Oficialiai pagrindinė susidorojimo su D.Bugavičiumi, priklausiusio Kauno gaujoms, priežastis – gauta informacija, kad jis galėjo kelti grėsmę susidorojimo su juo organizatorių neteisėtai veikai – prekybai narkotikais stambiu mastu. Dėl to nusprendusieji pašalinti D.Bugavičių kaip konkurentą 2015-ųjų vasarą Ispanijos karalystėje kreipėsi pagalbos į asmenį, turintį ryšių su samdomais žudikais.

Po to D.Bugavičiaus nužudymo scenarijuje atsirado ir A.Grabbi su H.Ehvertu bei R.Baika, turėjęs estams padėti. Netrukus buvo įsigyta slapta sekimo įranga, kuri buvo sumontuota D.Bugavičiaus automobilyje, ir Prancūzijoje pavogtas „Renault Megane“, kuriuo žudikai atvyko į nusikaltimo vietą. O Ispanijos karalystėje buvo apsirūpinta cheminėmis medžiagomis nusikaltimo pėdsakams naikinti. Du 9 mm kalibro pistoletai, panaudoti susidorojant su D.Bugavičiumi, buvo nelegaliai įvežti į Lietuvą maršrutiniu autobusu – apie planuojamą nusikaltimą nežinančio asmens kuprinėje. Ir perduoti šios užduoties vykdytojams vienoje Trakų rajono kavinėje.

Pasala prie užtvaro

27-erių D. Bugavičius buvo nušautas paskutinėmis 2015-ųjų lapkričio 6-osios minutėmis prie išsinuomoto kotedžo Šilainiuose, Šėtos gatvėje, – automobilyje „Mercedes-Benz“, kuris oficialiai priklausė jo mamai. Po to žudikų transporto priemonė, kuria jie pasišalino iš nusikaltimo vietos, sudeginta viename netoliese esančios Vėtrungės gatvės daugiabučių kieme. Palikti nusikaltimo vietą, o netrukus ir Lietuvą, remiantis kaltinamuoju aktu, A.Grabbi ir H.E.Ehvertui padėjo R.Baika.

Ši trijulė kaltinama ne tik D.Bugavičiaus nužudymu iš savanaudiškų paskatų bei kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, bet ir neteisėtu disponavimu ginklais bei šaudmenimis ir svetimo turto sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu – buvo ne tik sušaudytas D.Bugavičiaus mamos mersedesas. Viena kulka išdaužė ir vieno Baltų prospekto gyventojo langą. O nuo padegto „Renault Megane“ apdegė ir šalia jo minėtame Vėtrungės gatvės kieme stovėjęs automobilis „Toyota“.

Kartu su D.Bugavičiumi jo žūties valandą buvusi V.Jakutienė teisme pasakojo, kad belaukiant, kol pakils kiemo užvaras, kurio pultelis buvo pas jos mylimąjį, atbulomis prie jų privažiavo netoliese stovėjęs automobilis tranzitiniais numeriais. Ir užkirto jiems kelią. O iš šio automobilio keleivio pusės išlipo asmuo su gobtuvu, prisidengęs veido apačią šaliku. Šis asmuo laikė rankoje ginklą. Ir iššovė iš šio, stovėdamas už dviejų metrų nuo jų mersedeso. Po to žengė dar porą žingsnių arčiau ir vėl šovė. V.Jakutienė sakė atpažinusi šį asmenį iš pareigūnų pateiktų nuotraukų. Ir teigė, kad jis yra teismo salėje, nurodydama A.Grabbi.

Arle Grabbi/Vilmanto Raupelio nuotr.

Atsakomybės purtosi visi

Nė vienas iš teisiamųjų jiems pareikštų kaltinimų nepripažįsta.

A.Grabbi, tik teisme davęs parodymus, pareiškė, kad jis šaudyti nemoka. Esą jam pamačius ginklus dreba rankos. Nors kai kurie įslaptinti liudytojai teigė, kad jis puikiai šaudo įvairiais ginklais. Be to, A.Grabbi tikino lankęsis tą 2015-ųjų rudenį, kai buvo nušautas D.Bugavičius, Lietuvoje tik vieną kartą – spalį. Asmeniniais tikslais, kuriuos įvardinti atsisakė. O ne lapkritį, kai buvo nušautas D.Bugavičius, apie kurį jis pirmą kartą išgirdo tik tada, kai buvo sulaikytas.

H.E.Ehvertas, taip pat davęs parodymus tik teisme, taip pat tikino nebuvęs nusikaltimo, dėl kurio yra teisiamas, vietoje. Jis buvo linkęs įvardinti save, kaip solidų ir patikimą verslininką, kuris kelis kartus darbo reikalais lankėsi Lietuvoje – Vilniuje bei Kaune. Šių jo vizitų tikslai buvo du: apsižiūrėti, ar čia galima plėtoti jo automobilių nuomos verslą, bei paieškoti darbuotojų klientams Suomijoje, nes jis užsiima ir tarpininkavimu įdarbinant. Anot H.E.Ehverto, vieną kartą jis tada atvežė į Lietuvą ir gerą savo draugą A.Grabbi. Tačiau visi šie vizitai buvo tą rudenį, kai buvo nužudytas D.Bugavičius, kurio H.E.Ehvertas taip pat teigė nepažinojęs, kaip ir R.Baikos. Nors tuo metu, kai D.Bugavičius buvo nušautas, viešėjo Kaune, bet tąnakt neišėjo iš išsinuomoto buto, iš kurio ryte išvyko. Tačiau paprašius H.E.Ehverto nurodyti nors vieną įmonę ar asmenį, su kuriais jis buvo susitikęs minėtų vizitų į Lietuvą metu, jis to padaryti negalėjo. Kaip ir atsakyti į klausimą, kodėl tą rudenį, kai buvo nušautas D.Bugavičius, Lietuvoje jo išsinuomotų automobilių stovėjimo vietos bei judėjimo kryptys sutapo su nužudytojo maršrutais.

Ričardas Baika/Redakcijos archyvo nuotr.

R.Baikos teismui pateikta versija dėl teisėsaugininkų prieš jį surinktų įkalčių buvo siejama su Renaldu B., pravarde Kaziukas, – jo draugu žaidžiant futbolą. Esą šiam jis buvo pasakojęs, kad GPS sekimo įrangą jau galima nusipirkti ir automobilių turguje. Ir Kaziuką, turėjusį pervežimo paslaugų vilkikais įmonę, tai sudomino. Jis paprašė, kad R.Baika jam ne tik šią įrangą nupirktų, bet ir padėtų ją aktyvuoti. Kaziukui nupirkta GPS sistema buvo sujungta su senu R.Baikos telefonu. Šį jis taip pat atidavė Kaziukui. Ir nuo to momento, R.Baikos, kurį gynė net du advokatai, teigimu, jis apie šio GPS, vėliau rasto sumontuoto D.Bugavičiaus automobilyje, likimą nieko nežinojo. Tačiau tik taip gali paaiškinti, kodėl ant šios slaptos įrangos buvo aptikta jo DNR. Minėtas Kaziukas, anot R.Baikos, jam tarpininkaujant išnuomojo kelioms savaitėms nežinomiems asmenims ir savo butą, kuriame vėliau aptikta mįslingų cheminių medžiagų pėdsakų. Tačiau Kaziukas prieš porą metų mirė. R.Baika taip pat tikino nepažinojęs D.Bugavičiaus.