(Ne)laukta garsios bylos atomazga: samdyti žudikai sulaukė Temidės malonės

Bausmės – pagal vaidmenis

Kaip jau rašyta, ketvirtą dešimtį bebaigiantį estą Arle Grabbį, paleidusį iš dviejų pistoletų į D.Bugavičių mažiausiai dvylika šūvių, bei jau penktą dešimtį pradėjusį jo tautietį Hansą Eriką Ehvertą, sekusį būsimą auką ir parinkusį jo nužudymo vietą, į kurią vėliau atvežė šaulį ir padėjo šiam skubiai iš jos pasišalinti, Kauno apygardos teismas izoliavo nuo visuomenės 16 metų. O estams talkinusį iš Kauno kilusį jaunystėje perspektyvų boksininką – A.Grabbio bendraamžį Ričardą Baiką pasiuntė už grotų 13 metų, grąžinant jo artimiesiems dar 2018-ųjų rudenį sumokėtą 20 tūkst. eurų užstatą už jo paleidimą į laisvę, skiriant švelnesnę kardomąją priemonę už suėmimą.

H.E.Ehvertas (iš kairės), Arle Grabbi (viduryje), Ričardas Baika (dešinėje)/Vilmanto Raupelio nuotr.

Kaltinimą šioje didelį atgarsį sukėlusioje byloje palaikęs Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Zdislavas Tuliševskis, per baigiamąsias kalbas pripažinęs, kad ši byla – sudėtingiausia jo praktikoje, siūlė A.Grabbiui 20 metų įkalinimą. H.E.Ehvertui – 19 metų. O R.Baikai – 17 metų.

Tačiau bylą nagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėjų Dariaus Kantaravičiaus, Arūno Paštuolio ir Jūratės Jakubonienės kolegija konstatavo, kad ne viskas, kas šiai trijulei buvo inkriminuota kaltinamajame akte, teisme įrodyta. Todėl jiems skirtos mažesnės bausmės. Tačiau estams – didesnės už grėsusios vidurkį. O R.Baikai – artima vidurkiui, nes jo indėlis įvykdant D.Bugavičiaus nužudymą itin žiauriai ir visuotinai pavojingu būdu buvo mažesnis.

Priteistos ir palūkanos

Tik iš dalies Kauno apygardos teismas tenkino ir nukentėjusiųjų ieškinius. Nors konstatuota, kad šio nusikaltimo pasekmės – negrįžtamos: viena nukentėjusioji neteko sūnaus, kita – mylimojo, trečia – tėvo.

Buvusiai popgrupės „Naujosios pupytės“ narei Vitai Jakutienei, kurios akyse buvo nušautas D.Bugavičius, iš visų nuteistųjų solidariai priteista 70 tūkst. eurų neturtinė žala ir 5 proc. metinės palūkanos nuo šios sumos priteisimo iki visiško žalos atlyginimo. O V.Jakutienės ir velionio dukrai, gimusiai jau po tėvo žūties, – 50 tūkst. eurų neturtinė žala su tokiomis pačiomis palūkanomis. Ir 175 eurai kas mėnesį – išlaikymui nuo gimimo iki pilnametystės, indeksuojant šią sumą atsižvelgiant į infliaciją. V.Jakutienė jai bei dukrai padarytą turtinę ir neturtinę žalą buvo įvertinusi vienu milijonu 854 tūkst. eurų.

Vita Jakutienė/Vilmanto Raupelio nuotr.

Tik iš dalies patenkintas ir D.Bugavičiaus mamos, kuri prašė 300 tūkst. eurų moralinio atlygio, ieškinys. Jai priteista 70 tūkst. eurų.

300 tūkst. eurų ieškinį teisiamiesiems buvo pareiškęs ir D.Bugavičiaus brolis, teigęs, kad viską, ką priteis teismas, paskirs neįgaliems bei onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, tačiau vėliau savo ieškinio atsisakęs. O D.Bugavičiaus tėvas, taip pat pripažintas nukentėjusiuoju, jokio ieškinio sūnaus žudikams nepareiškė.

Dingusio hašišo šešėlis

A.Grabbis, H.E.Evertas ir R.Baika kaltinti veikę organizuotoje grupėje su ginkluoto nusikalstamo susivienijimo, įkurto 2007-aisiais, nariais, kurių buvo pasitelkti tik organizuojant D.Bugavičiaus nužudymą. A.Grabbis su H.E.Ehvertu sutiko dalyvauti šiame nusikaltime dėl piniginio atlygio. O R.Baika – siekdamas pelnyti susidorojimo su D.Bugavičiumi organizatorių palankumą. Kalbama, be to, tai patvirtino ir teismui parodymus davęs vienas iš įslaptintų liudytojų, kad R.Baika turėjo taip atidirbti už prarastą stambų hašišo krovinį, gabentą iš Ispanijos į Rusiją per Lietuvą, su kurio pagrobimu sietas D.Bugavičius ir jo parankiniai.

Oficialia susidorojimo su D.Bugavičiumi, priklausiusio Kauno gaujoms, priežastimi kaltinamajame akte buvo įvardyta gauta informacija, kad jis galėjo kelti grėsmę šio nusikaltimo organizatorių neteisėtai veikai – prekybai narkotikais stambiu mastu. Dėl to nusprendusieji pašalinti D.Bugavičių kaip konkurentą 2015-ųjų vasarą Ispanijos karalystėje kreipėsi pagalbos į asmenį, turintį ryšių su samdomais žudikais.

Po to D.Bugavičiaus nužudymo scenarijuje atsirado ir A.Grabbis su H.Ehvertu bei R.Baika, turėjęs estams padėti. Netrukus buvo įsigyta slapta sekimo įranga, kuri buvo sumontuota D.Bugavičiaus automobilyje, ir Prancūzijoje pavogtas „Renault Megane“, kuriuo žudikai atvyko į nusikaltimo vietą. O Ispanijos karalystėje buvo apsirūpinta cheminėmis medžiagomis nusikaltimo pėdsakams naikinti. Du 9 mm kalibro pistoletai, panaudoti susidorojant su D.Bugavičiumi, buvo nelegaliai įvežti į Lietuvą maršrutiniu autobusu – apie planuojamą nusikaltimą nežinančio asmens kuprinėje. Ir perduoti šios užduoties vykdytojams vienoje Trakų rajono kavinėje.

Pasala prie užtvaro

27-erių D. Bugavičius buvo nušautas paskutinėmis 2015-ųjų lapkričio 6-osios minutėmis prie išsinuomoto kotedžo Šilainiuose, Šėtos gatvėje, – automobilyje „Mercedes-Benz“, kuris oficialiai priklausė jo mamai. Po to žudikų transporto priemonė, kuria jie pasišalino iš nusikaltimo vietos, remiantis kaltinamuoju aktu, sudeginta viename netoliese esančios Vėtrungės gatvės daugiabučių kieme. Palikti nusikaltimo vietą, o netrukus ir Lietuvą, A.Grabbiui ir H.E.Ehvertui padėjo R.Baika.

Ši trijulė kaltinta ne tik D.Bugavičiaus nužudymu iš savanaudiškų paskatų bei kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, bet ir neteisėtu disponavimu ginklais bei šaudmenimis ir svetimo turto sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu – buvo ne tik sušaudytas D.Bugavičiaus mamos mersedesas. Viena kulka išdaužė ir vienos Baltų prospekto gyventojos langą. O nuo padegto „Renault Megane“ apdegė ir šalia jo stovėjęs automobilis „Toyota“.

Kartu su D.Bugavičiumi jo žūties valandą buvusi V.Jakutienė teisme pasakojo, kad belaukiant, kol pakils kiemo užtvaras, kurio pultelis buvo pas mylimąjį, atbulomis prie jų privažiavo netoliese stovėjęs automobilis tranzitiniais numeriais. Ir užkirto jiems kelią. O iš šio automobilio keleivio pusės išlipo asmuo su gobtuvu, prisidengęs veido apačią šaliku. Šis asmuo laikė rankoje ginklą. Ir iššovė, stovėdamas už dviejų metrų nuo jų mersedeso. Po to žengė dar porą žingsnių arčiau ir vėl šovė. V.Jakutienė sakė atpažinusi šį asmenį iš pareigūnų pateiktų nuotraukų. Ir teigė, kad jis yra teismo salėje, nurodydama A.Grabbį.

Purtėsi atsakomybės

Nė vienas iš teisiamųjų jiems pareikštų kaltinimų nepripažino.

A.Grabbis, tik teisme davęs parodymus, pareiškė, kad jis šaudyti nemoka. Esą jam, pamačius ginklus, dreba rankos. Nors kai kurie įslaptinti liudytojai teigė, kad jis puikiai šaudo įvairiais ginklais. Be to, A.Grabbis tikino lankęsis tą 2015-ųjų rudenį, kai buvo nušautas D.Bugavičius, Lietuvoje tik vieną kartą – spalį. Asmeniniais tikslais, kuriuos įvardyti atsisakė. O ne lapkritį, kai buvo nušautas D.Bugavičius, apie kurį jis pirmą kartą išgirdo tik tada, kai buvo sulaikytas.

Arle Grabbi/Vilmanto Raupelio nuotr.

H.E.Ehvertas, taip pat davęs parodymus tik teisme, taip pat tikino nebuvęs nusikaltimo, dėl kurio yra teisiamas, vietoje. Jis buvo linkęs įvardyti save, kaip solidų ir patikimą verslininką, kuris kelis kartus darbo reikalais lankėsi Lietuvoje – Vilniuje bei Kaune. Šių jo vizitų tikslai buvo du: apsižiūrėti, ar čia galima plėtoti jo automobilių nuomos verslą, bei paieškoti darbuotojų klientams Suomijoje, nes jis užsiima ir tarpininkavimu įdarbinant. Anot H.E.Ehverto, vieną kartą jis tada atvežė į Lietuvą ir gerą savo draugą A.Grabbį. Tačiau visi šie vizitai buvo tą rudenį, kai buvo nužudytas D.Bugavičius, kurio H.E.Ehvertas taip pat teigė nepažinojęs, kaip ir R.Baikos. Ir nors neneigė, kad tuo metu, kai buvo nušautas D.Bugavičius, viešėjo Kaune, bet tikino, jog tąnakt neišėjo iš išsinuomoto buto, iš kurio ryte išvyko. Tačiau paprašius H.E.Ehverto nurodyti nors vieną įmonę ar asmenį, su kuriais jis buvo susitikęs minėtų vizitų į Lietuvą metu, jis to padaryti negalėjo. Kaip ir atsakyti į klausimą, kodėl tą rudenį, kai buvo nušautas D.Bugavičius, Lietuvoje jo išsinuomotų automobilių stovėjimo vietos bei judėjimo kryptys sutapo su nužudytojo maršrutais.

Hansas Erikas Ehvertas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Pritrūko įrodymų

R.Baikos teismui pateikta versija dėl teisėsaugininkų prieš jį surinktų įkalčių buvo siejama su Renaldu B., pravarde Kaziukas, – jo draugu žaidžiant futbolą. Esą šiam jis buvo pasakojęs, kad GPS sekimo įrangą jau galima nusipirkti ir automobilių turguje. Ir Kaziuką, turėjusį pervežimo paslaugų vilkikais įmonę, tai sudomino. Jis paprašė, kad R.Baika jam ne tik šią įrangą nupirktų, bet ir padėtų ją aktyvuoti. Kaziukui nupirkta GPS sistema buvo sujungta su senu R.Baikos telefonu. Šį jis taip pat atidavė Kaziukui. Ir nuo to momento, R.Baikos, kurį gynė net du advokatai, teigimu, jis apie šio GPS, vėliau rasto sumontuoto D.Bugavičiaus automobilyje, likimą nieko nežinojo. Tačiau tik taip gali paaiškinti, kodėl ant šios slaptos įrangos buvo aptikta jo DNR. Minėtas Kaziukas, anot R.Baikos, jam tarpininkaujant išnuomojo kelioms savaitėms nežinomiems asmenims ir savo butą, kuriame vėliau aptikta mįslingų cheminių medžiagų pėdsakų. Tačiau Kaziukas prieš porą metų mirė. R.Baika taip pat tikino nepažinojęs D.Bugavičiaus.

Ričardas Baika/Redakcijos archyvo nuotr.

Minėta Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija savo nuosprendyje konstatavo, kad neįrodyta, jog R.Baika su bendrininkais, kurių byla išskirta į atskirą, aprūpino estus priemonėmis bei įmontavo sekimo įrangą į D.Bugavičiaus automobilį. O šio nužudymo motyvas liko neįrodytas. Kaip ir tai, kad šio nusikaltimo įvykdymui buvo įsigytas automobilis "Renault". Todėl panaikintas kaltinimas, kad D.Bugavičius buvo nužudytas iš savanaudiškų paskatų, pakeičiant šią aplinkybę į velionio artimuosius atstovavusio advokato siūlymą, kad šis nusikaltimas padarytas itin žiauriai.

Anot Kauno apygardos teismo, neįrodyta ir tai, kad D.Bugavičius buvo nužudytas nusikalstamo susivienijimo užsakymu, manant, jog jis kelia grėsmę prekybai narkotikais.

Atnaujino tyrimą

Pritrūko Kauno apygardos teismui ir įrodymų, kad teisiamieji dalyvavo nusikalstamame susivienijime. O į jiems skirtas bausmes įskaičiuotas ir laikas, kurį jie praleido už grotų iki nuosprendžio paskelbimo. Estai iki 2021-ųjų birželio pabaigos buvo suimti jau beveik pusketvirtų metų. R.Baika – beveik trejus metus.

Kauno apygardos teismo nuosprendyje atsižvelgta ir į sąlygą, kuri kelta išduodant estus Lietuvai pagal Europos arešto orderį, – kad jie atliktų skirtą bausmę Estijos Respublikoje.

Be to, konstatuota, kad teismo išlaidos, samdant vertėjus, siekia 13 307 eurus, tačiau, pagal įstatymus, ši suma negali būti išieškota iš nuteistųjų.

Kauno apygardos teismo nuosprendžio neskundė tik niekas iš turėjusiųjų šioje byloje nukentėjusiųjų statusą. Tačiau jį apskundė ne tik visų nuteistųjų advokatai, bet ir A.Grabbis su H.E.Ehvertu bei prokuroras. Pastarasis prašė griežtesnių bausmių. Nuteistųjų advokatai, kaip ir jų ginamieji, – išteisinimo, nes Kauno apygardos teismo nuosprendis, jų teigimu, rėmėsi tik prielaidų grandine, o ne tiesioginiais įrodymais.

Skundus nagrinėjusi Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų Nerijaus Meilučio, Reginos Pocienės ir Virginijos Liudvinavičienės kolegija atnaujino įrodymų tyrimą. Ir šiandien paskelbė naują nuosprendį, kuriuo visiems nuteistiesiems bausmės sumažintos. Tačiau nukentėjusiesiems iš jų priteisti priteisti ieškiniai liko nepakeisti.

Nauji teismo argumentai

Naujuoju nuosprendžiu A.Grabbiui Kauno apygardos teismo skirta bausmė sumažinta vieneriais metais – iki 15-kos metų įkalinimo, įskaičiuojant į ją ir beveik penkerius metus, kuriuos jis jau yra suimtas. Taigi beveik trečdalį bausmės A.Grabbis jau yra atlikęs.

H.E.Ehvertui Kauno apygardos teismo skirta bausmė sumažinta dvejais metais – iki 14-kos metų įkalinimo, taip pat įskaičiuojant į šį beveik penkerius metus, kuriuos jis yra suimtas.

R.Baikai bausmė sumažinta vieneriais metais – iki 12-kos metų įkalinimo. O jis yra suimtas jau daugiau kaip ketverius metus.

Bausmių sumažinimą lėmė Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas panaikinti iš kaltinimo „itin žiaurų“ D.Bugavičiaus nužudymą, paliekant tik tai, kad šis nusikaltimas buvo įvykdytas organizuotoje grupėje ir kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu. Be to, iš kaltinimo buvo pašalinta aplinkybė, kad visi trys nuteistieji neteisėtai disponavo ginklais ir šaudmenimis. Nors ir buvo atstatytos kai kurios Kauno apygardos teismo iš kaltinimo pašalintos aplinkybės – kad būtent R.Baika įgijo sekimo įrenginį, kuris buvo pritvirtintas prie D.Bugavičiaus automobilio, bei parūpino gyvenamąją vietą H.E.Ehvertui, o automobilis „Renault“ buvo įsigytas nusikaltimo vykdymui.