 Garliavoje, apleistame automobilyje, rastas pistoletas, granatos ir šimtai šovinių

Garliavoje, apleistame automobilyje, rastas pistoletas, granatos ir šimtai šovinių

2025-12-03 08:40
„Kauno dienos“, BNS inf.

Kauno rajone, Garliavoje, Vasario 16-osios gatvėje, apleistame automobilyje „Smart“, – netikėtas radinys.

Garliavoje, apleistame automobilyje, rastas pistoletas, granatos ir šimtai šovinių
Garliavoje, apleistame automobilyje, rastas pistoletas, granatos ir šimtai šovinių / Asociatyvi K. Vanago / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Darius
Kai susisiekiau su „Trustwave Hackers Tech“ adresu Trustwavehackerstech2 @ gmail com, jau buvau mėnesius bandęs suprasti, kodėl įmonė, kuria pasitikėjau, staiga nustojo man atsakyti. Mano el. laiškai buvo ignoruojami, pagalbos linija atrodė kaip besisukančios durys, o pateikti paaiškinimai niekada neatitiko mano turimų dokumentų. Nuo pat pirmosios konsultacijos įmonė į mano bylą žiūrėjo su tokiu rūpestingumu, kokio niekur kitur nebuvau patyręs. Jų tyrėjai su dideliu dėmesiu peržiūrėjo kiekvieną sutartį, žinutę ir sandorį. Jie atskleidė pažeidimų modelius, kurių pats niekada nebūčiau atpažinęs. Viso proceso metu jie mane informavo neperkraudami ir suteikė man naują kontrolės jausmą. Dėl jų atkaklumo atgavau pinigus, kuriuos jau buvau priėmęs kaip prarastus. Jei manote, kad kažkas negerai, ši komanda padės jums rasti tiesą ir kovoti už jūsų atsigavimą.
0
0
Wer- \\.//
-maxtas paliko?
2
0
Fatima
Kai supratau, kad įmonė, kuria pasitikėjau, netinkamai tvarkė mano investiciją, pasijutau įstrigęs. Į kiekvieną skambutį nebuvo atsakyta, kiekvienas pažadas buvo ištesėtas. Tada ir kreipiausi į „Trustwave Hackers Tech“ el. paštu Trustwavehackerstech2 @ gmail com. Jų komanda nuo pat pirmojo pokalbio rimtai žiūrėjo į mano bylą. Jie ištyrė įmonės praktiką, surinko dokumentus, kurių man net nežinojau, kad man reikia, ir nuolat mane informavo apie kiekvieną žingsnį. Pirmą kartą per kelis mėnesius pajutau, kad kažkas pagaliau mane gina – ne kaip bylos numerį, o kaip asmenį, kuris nusipelnė atsakymų. Dėl jų atkaklumo atgavau lėšas, kurios, maniau, buvo dingusios amžiams. Jei manote, kad buvote suklaidinti ar patyrėte finansinę žalą, jums nereikia su tuo susidurti vienam. Ši įmonė žino, kaip atskleisti tiesą ir kovoti už tai, kas jums priklauso.“
0
-3
Visi komentarai (4)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų