Galima lengviau atsikvėpti: dingę senolis – surastas

Kauno sekmadienį rastas anksčiau be žinios dingęs senolis.
Jis rastas gyvas Taikos prospekte, informavo policija.
Pasak policijos, 1944 metais gimęs senjoras šeštadienį apie 12.30 val. išėjo iš Kaune, Pramonės gatvėje esančių namų ir negrįžo. Artimiesiems nepavyko susisiekti su juo telefonu.
