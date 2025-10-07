Dūmų stulpas Kauno centre: teko stabdyti eismą

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus pareigūnai portalui kauno.diena.lt teigė, kad minėtos pajėgos mestos šio gaisro gesinimui, atsižvelgus į tai, kad jis kilo tankiai apgyvendintoje miesto dalyje ir paaiškėjus, jog neveikia arčiausiai esantis vandens hidrantas.
Pirminiais duomenimis, atvira liepsna degė 16x30 kvadratinių metrų plotą apimantys mediniais sandėliukai su įvairiais namų apyvokos daiktais, sublokuoti su kitais pastatais, dalis kurių – taip pat mediniai.
Apie 11.30 val. gaisras jau buvo likviduotas, tačiau visi sandėliukai sudegė.
Pasak jau minėto Pajėgų valdymo skyriaus atstovo, šioje gaisravietėje jie budės dar ilgai – pradėti perpylinėti garuojantys nuodeguliai.
Nuo ko kilo šis gaisras, per kurį, laimė, niekas nenukentėjo, dar tikslinama. Kaip ir tai, kas sukėlė tokį dūmų stulpą – ar tai nesusiję su kokiu nors tai lėmusiu sandėliukuose laikytu turtu. Pirminiais duomenimis, sprogimų liepsnų talžytuose sandėliukuose išvengta.
Anot ugniagesių atstovų, dėl gaisro teko sustabdyti eismą – važiuoti leista tik specialiųjų tarnybų transportui.
