Dėl pacientės mirties nuteistas chirurgas prašo jį išteisinti

Kaip BNS pranešė Kauno apygardos teismo atstovė Milda Bučnytė, apeliaciniame skunde prašoma atnaujinti įrodymų tyrimą, panaikinti kovo 16 dienos Kauno apylinkės teismo nuosprendį ir nuteistąjį chirurgą išteisinti.

Pirmasis posėdis šio skundo nagrinėjime yra numatytas birželio 3 dieną.

Ž. Saladžinskui atstovaujantis advokatas Kristupas Ašmys BNS sakė, kad jų nuomone pirmosios instancijos teismas spręsdamas nepagrįstai vadovavosi dviejų teorines žinias turinčių ekspertų nuomone ir atmetė praktines žinias turinčių ekspertų išvadas.

„Teisme teoretikai pasakė konkrečiai, kad nei vienas nėra nei vieno karto operavę gyvo žmogaus, priešingai nei ekspertai praktikai. Manau, kad taip būti negali, ar tai būtų medicininė, ar bet kokia kita byla. Juk mes tikriausiai nesikviestumėm eksperto duoti išvados autoavarijos byloje, kai tas ekspertas neturi vairuotojo pažymėjimo“, – sakė K. Ašmys.

Taip pat chirurgo gynėjas pabrėžė, kad pilvo operacijose, net ir viską atliekant pagal mokslo aprobuotus metodus, vis tiek išlieka didelė komplikacijų tikimybė ir Ž. Saladžinskas veikė profesinės rizikos rėmuose, todėl turėtų būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės.

„Be abejo, mes manome, jog pacientės šeimai yra padaryta neabejotina žala, juk pacientas atvyko į įstaigą pagyti, o numirė. Tačiau ta žala tikrai yra kilusi be gydytojo kaltės. Tai turi būti kompensuojama valstybės, ar per specialų fondą, ar per įstaigą“, – teigė advokatas.

Pasak M. Bučnytės, ankstesnį teismo nuosprendį apskundė ir byloje civiliniais atsakovais esančios Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno klinikos. Jos taip pat prašo Ž. Saladžinską išteisinti, o neturtinės žalos atlyginimą spręsti civilinio proceso tvarka.

Jei teismas nuspręstų žalos atlyginimo klausimą spręsti baudžiamojoje byloje, tuomet prašoma žalos dydį sumažinti.

Kauno apylinkės teismas Ž. Saladžinską dėl neatsargaus gyvybės atėmimo ir tarnybos pareigų neatlikimo nuteisė dvejų metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidedant pusantrų metų. Taip pat jam skirta 753 eurų bauda ir dvejus metus uždrausta dirbti medicinos įstaigose.

Kauno klinikos trims nukentėjusiesiems teismo sprendimu įpareigotos atlyginti 120 tūkst. eurų neturtinę žalą.

Bylos duomenimis, 2015 metais chirurgas pacientei atliko storosios žarnos naviko šalinimo operaciją, tačiau prieš ją nepadarė visų būtinų tyrimų diagnozei patikslinti.

Per operaciją medikas pažeidė moters blužnį, išsivystė kraujavimas ir blužnis buvo šalinama, o šios procedūros metu pažeidus kasą, išsivystė ūmus kasos uždegimas ir pacientė mirė.

Civilinį ieškinį byloje pateikė trys pacientės artimieji – mirusiosios gyvenimo draugas, sūnus ir anūkas, jie prašė priteisti iš viso apie 240 tūkst. eurų neturtinės žalos.