Per BMW ir „Audi“ avariją Kaune vienas automobilis po smūgio įlėkė į kiemą

Per avariją Taikos prospekte susidūrus dviem automobiliams, vienas iš jų po smūgio įlėkė į kiemą ir rėžėsi į dar vieną transporto priemonę.

Kaip pranešė Kauno apskrities ugniagesiai, lapkričio 6 d. 4.28 val. buvo gautas pranešimas, kad Kaune, Taikos prospekto ir J. Basanavičiaus sankryžoje, susidūrė dvi transporto priemonės. Jų viduje yra penki žmonės.

Atvykus tarnyboms įvykio vietoje buvo susidūrę „BMW X3“ ir „Audi A4“ automobiliai. Be viso to, per avariją „Audi A4“ automobilis įvažiavo ir į kiemą bei ten kliudė trečią automobilį – „BMW 7“.

Laimė, prispaustų žmonių nebuvo. Ugniagesiai atjungė transporto priemonių akumuliatorius.