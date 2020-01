Bausmės neišvengę „Ryto“ sirgaliai kontratakuoja

Organizuotas išpuolis

Kauno teisėsaugininkai neslėpė, kad šia byla siekė įrodyti, jog už tokius dalykus baudžiama.

Viešosios tvarkos pažeidimu prie Savanorių prospekto "Rimi" buvo kaltinami šešiolika "Ryto" sirgalių, kurių amžius – nuo aštuoniolikos iki 33-ejų metų. Vienas iš jų – dar ir plėšimu.

Išpuolis, dėl kurio jie buvo pasodinti į teisiamųjų suolą, buvo įvykdytas 2018-ųjų spalio 7-ąją, – prieš pirmąsias to sezono Lietuvos krepšinio lygos rungtynes tarp "Ryto" ir "Žalgirio". Nors jos vyko Vilniuje, "Ryto" sirgaliai užpuolė savo oponentus jų tvirtovėje – Kaune.

Kaip nustatyta, šiam išpuoliui buvo rengtasi. Socialinio tinklo "Facebook" grupėje "LR palaikymas" tarp "Ryto" sirgalių, priklausančių skandalingajai "B" tribūnos grupei, buvo pradėti platinti kvietimai vykti į Kauną – pakabinti plakato prie "Žalgirio" arenos.

Stoję prieš teismą, dauguma demaskuotųjų buvo linkę teigti, esą sužinojo, kokiu tikslu jie iš tikrųjų tada atvyko į Kauną, tik prie minėtos "Rimi". Turėta žinių, kad čia renkasi į Vilnių autobusu vyksiantys "Žalgirio" gerbėjai. Netrukus jie buvo vidury baltos dienos iš pasalų užpulti.

Norėjome įrodyti, kad mūsų irgi negalima įžeidinėti. Tai buvo mūsų atsakymas į jų veiksmus.

Vienas pasakė tiesą

Anot liudytojų, apie 20-ies juodai vilkinčių ir gobtuvais galvas dengiančių atletiško sudėjimo asmenų, dalis kurių buvo ir su kaukėmis, taikiniu tapo prie "Rimi" įėjimo stovėjusi perpus mažesnė jaunuolių grupė su "Žalgirio" atributika.

Nė vieno iš nukentėjusiųjų nustatyti nepavyko. O užpuolikai rasti pasinaudojus "Rimi" vaizdo kamerų įrašais. Be to, grįžtant į Vilnių ir deginant vienoje iš greitkelio aikštelių grobį – iš užpultųjų atimtus kelis šalikus su "Žalgirio" atributika, su kuriais prieš tai fotografuotasi, primynus juos koja, dauguma viešosios tvarkos pažeidėjų jau buvo be kaukių. Ir šie vaizdai taip pat buvo platinami socialiniame tinkle "Facebook".

Keturiolika iš šešiolikos teisiamųjų savo kaltę pripažino. Du neigė. Nors duodami teisme parodymus, savo kaltę buvo linkę švelninti beveik visi.

Tačiau vienas vis dėlto pasakė, ko iš tikrųjų jie tada važiavo į Kauną. Esą išvakarėse internete prie "Ryto" sirgalių nuotraukos atsirado joje įsiamžinusius žeminantis užrašas. Iš pastarojo viešame teismo posėdyje paminėtas tik vienas žodis – "verksniai".

"Norėjome įrodyti, kad mūsų irgi negalima įžeidinėti. Tai buvo mūsų atsakymas į jų veiksmus. Ir, beje, nevienkartinius", – teigė šis teisiamasis.

Nubausti skirtingai

Devyni ypač atgailavę teisiamieji buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, skiriant visiems po 250 eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir vienintelis išpuolio metu buvęs nepilnametis. Jam skirtas įspėjimas ir elgesio apribojimas pusei metų. Per šį laikotarpį jis privalo naktimis būti namuose ir neatlygintinai 30 valandų dirbti įstaigose, kurios rūpinasi ligotais, senyvo amžiaus ar neįgaliais asmenimis.

Likusiems keturiems "Ryto" aistruoliams skirtos 2 550 eurų baudos. Dviem – 2 400 eurų. Jas apskundė ne visi: tik transporto vadybininku teismui prisistatęs Karolis Kulbis, barmenas Robertas Kabelis, apdailininku teismui prisistatęs Tomas Juškevičius ir spaustuvės darbininkas Kirilas Naumovas. Pirmiems trims skirtos didesnės baudos, ketvirtajam – mažesnė.

Jų skundus nagrinėsiantis Kauno apygardos teismas gali ne tik sumažinti, bet dar ir padidinti skirtas baudas. Ir pakeisti Kauno apylinkės teismo sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės kitus kartu su jais teistus asmenis.