Automagistralėje – vilkiko smūgis į atitvarus

9.17 val. vilkiko „Scania“ vairuotojas policiją informavo, kad atsitrenkė į atitvarus.
Kaip portalui kaunodiena.lt teigė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėjas Artūras Šliavas, žmonės per įvykį 144 km Klaipėdos kryptimi nenukentėjo, dėl atitvarų apgadinimo informuota „Via Lietuva“.
Skaitytojo atsiųstose nuotraukose matyti, kad vilkikas užsiskersavęs ir be pagalbos kažin, ar išjudėtų iš vietos.
Nuotraukose užfiksuota, kad avarija įvyko prie ženklo „Ariogala – 4 km, Čekiškė – 9 km“.
Nelaimė įvyko remontuojamo kelio ruože, bet eismo automagistralėje nesutrikdė, nes įvažiavo į juostą, kurioje dėl kelio darbų ir taip buvo draudžiamas eismas.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai