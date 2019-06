Atversta skandalingojo šturmo byla: paaiškėjo, ką išgyveno naujoji Asilo auka

Iškalbinga akistata

Atvesdintas su antrankiais į Kauno apylinkės teismą vizualiai visai į ligonį nepanašus M.Mažeika konvojaus buvo pasodintas vos per dvi kėdes nuo nukentėjusiosios, išlaisvintos per minėtą vidurdienio operaciją. Pastaroji buvo suakmenėjusi, nors belaukdama teismo posėdžio – jo koridoriuje portalui kauno.diena.lt teigė, kad akistatos su buvusiu sugyventiniu nebijo.

M.Mažeika, tarp kurio ir nukentėjusiosios sėdėjo tik konvojaus pareigūnas, nervingai judino koją. Ir tai nustojo daryti, tik jai neigiamai atsakius į bylą nagrinėjančios teisėjos Rasos Paulauskaitės klausimą, ar nukentėjusioji neketina pareikšti M.Mažeikai jokio ieškinio.

Prieš teismo posėdį to paties nukentėjusiosios pasiteiravus portalui kauno.diena.lt, ji savo neigiamą atsakymą buvo linkusi papildyti iškalbingu komentaru: „Nereikia...“ Nors į kitą žiniasklaidos klausimą – ar jai buvo sumokėta už gydymą ar padarytą skriaudą, taip pat buvo linkusi atsakyti neigiamai.

Teisiamasis su žiniasklaida nebendravo. O teisėjai tikslinant jo anketinius duomenis, dėl gausaus žiniasklaidos dalyvavimo posėdyje net atsisakė nurodyti tėvų adresą, kuriuo yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Esą šią sužinoję žurnalistai gali pradėti puldinėti ir jo tėvus.

Smurtavo ir tyčiojosi

43-ejų metų M.Mažeika kaltinamas nesunkiu minėtos keturiolika metų už jį jaunesnės moters, kuri tuo metu buvo jo sugyventinė, todėl teisiškai įvardijama, kaip jo šeimos narys, sveikatos sutrikdymu kankinant ar itin žiauriai.

Kaltinimą palaikančiam prokurorui Egidijui Palaimai pagarsinus kaltinamąjį aktą, paaiškėjo, kad neprognozuojamu elgesiu garsėjantis, ką byloja ir jo pravardė, jau devynis kartus teistas M.Mažeika, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir kokaino, iki specialiųjų tarnybų šturmo prieš šią moterį minėtame bute ne tik smurtavo, bet ir ciniškai iš jos tyčiojosi. Jis kaltinamas tyčia sudavęs sugyventinei rankomis daugybę smūgių bei spardęs į įvairias kūno vietas, po to, pagriebęs už plaukų, parklupdęs ant žemės ir išpylęs ant galvos skardinę alaus, taip sutrikdydamas jos psichikos sveikatą ir sukeldamas nesunkų sveikatos sutrikdymą.

Nukentėjusiajai pagaliau atsidūrus greitosios pagalbos medikų rankose, labiausiai į akis krito akivaizdaus smurto žymės jos veide. O po kai kurių jos tada pasakytų frazių ši moteris buvo perduota psichiatrams, kurie dėl pacientei tada konstatuotos sunkios psichologinės būklės ne iš karto leido teisėsaugininkams ją apklausti.

Prieš teismo posėdį nukentėjusioji portalą kauno.diena.lt tikino esą iškalbingos kriminalinės savo sugyventinio priešistorės nežinojusi.

Įkalčiai virto kaltinimais

Nustatyta, kad M.Mažeika buvo davęs sugyventinei ir kokaino, kurio buvo aptikta šturmuotame bute. Be to, vaišino juo ir išvakarėse čia vykusio vakarėlio svečius.

Rado ekspertai, kuriems M.Mažeika buvo nuvežtas po sulaikymo, draudžiamų medžiagų ir jo organizme. Be to, šturmuotame bute, kaip ir per M.Mažeikos asmens kratą policijoje, buvo rasta tablečių su psichotropine medžiaga – lorazepamu. Bute – septynios tokios tabletės. O pristačius M.Mažeiką į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą – per jo asmens kratą, remiantis kaltinimu, atliktą tik po kelių valandų, – dar aštuonios tokios tabletės.

Kiti du kaltinimai, pareikšti M.Mažeikai, siejami su minėtais radiniais. Jis kaltinamas ir neteisėtu disponavimu narkotikais be tikslo platinti bei turint tokį tikslą. Už pastarąjį nusikaltimą jam gresia griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų. Už nesunkų sugyventinės sveikatos sutrikdymą kankinant ar itin žiauriai – laisvės atėmimas iki penkerių metų. Ir abiem atvejais Baudžiamasis kodeksas nenumato jokios kitos alternatyvos.

Tradicinė taktika

Po kaltinamojo akto pagarsinimo į teisėjos klausimą, ar pripažįsta savo kaltę, M.Mažeika neatsakė. Vietoj to pareiškė, kad duos parodymus tik po visų liudytojų apklausos.

Ir netrukus pradėjo rūpintis, kad į kitą posėdį būtinai būtų pakviesti visi liudytojai. Esą kai kurie iš pastarųjų, jo žiniomis, neturintys, ką pasakyti teismui, labai laukia tokio kvietimo, nes nori, kuo greičiau išvykti į užsienį dirbti. Net informavo teismą, kad vienas iš liudytojų prieš savaitę buvo sulaikytas už narkotinių medžiagų laikymą bei vartojimą ir šiuo metu yra Nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose.

Tačiau, M.Mažeika tradiciškai norėjo pasiaiškinti teismui dėl pas jį rastų tablečių. Greičiausiai ir vėl dangstydamasis jam prieš kelis metus diagnozuota onkologine liga, kaip jau yra buvę ankstesnių jam iškeltų bylų atvejais.

Tik šį kartą teisėja jį pertraukė, pareikšdama, kad galės apie tai pasisakyti kitame posėdyje, kai dalyvaus nukentėjusiosios advokatas. Pastarasis iš anksto pranešė šiandien dalyvauti negalintis, nes turi kitą bylą Jonavos teisme. Ir išreiškė savo atstovaujamosios pageidavimą, kad ši nori būti apklausta tik jam dalyvaujant. Dėl šios priežasties šiandieniniame N.Mažeikos bylos posėdyje pagarsintas tik kaltinamasis aktas ir paskelbta mėnesio pertrauka.

Pinigų šešėlis

Kad M.Mažeika nepripažįsta jam pareikštų kaltinimų už savo ginamąjį žiniasklaidai pasakė jo advokatas Ričardas Girdziušas, prisipažinęs ginantis jį dar nuo mopedo vagystės ir tai buvo taip seniai, kad jau neprisimena, kiek tada jo ginamajam buvo metų.

Be to R.Girdžiušas tradiciškai teigė, kad įrodymų, kuriais būtų galima patikimai remtis, kad jo ginamasis padarė jam inkriminuojamas veikas, nėra. Nors, kaip jau rašyta, jo aukos paieška pradėta nukentėjusiosios mamai gavus dukters telefonu atsiųstą nuotrauką apie užsitęsusios egzekucijos pasekmes. Po ko nedelsiant buvo kreiptasi į policiją dėl dukters dingimo.

Sulaikytas per minėtą Kauno policijos ir ugniagesių gelbėtojų operaciją M.Mažeika yra už grotų iki šiol. Nepaisant to, kad jo tėvas ne per seniausiai ir buvo iš anksto sumokėjęs už sūnaus paleidimą į laisvę 10 tūkst. eurų užstatą. Kaip jau rašyta, po minėtos operacijos buvo konfiskuotas valstybės naudai ir 2016-ųjų lapkritį paleidžiant jį iš suėmimo kitoje byloje motinos sumokėtas 20 tūkst. eurų užstatas. Šioje byloje, nagrinėjamoje Kauno apygardos teisme, M.Mažeika kaltinamas savo draugo, taip pat siejamo su agurkiniais, nužudymu 2016-ųjų kovą. Šis nusikaltimas buvo įvykdytas už kelių dienų po to, kai M.Mažeikai buvo diagnozuota minėta liga, kuria jis linkęs dangstytis kaip skydu, nors, kaip teigia faktai, ši jam netrukdo daryti naujus nusikaltimus ir administracinius nusižengimus.