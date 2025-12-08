Policijos vadovas: nenustatyta, kad sulaikant Benas Mikutavičius būtų patyręs sveikatos pažeidimų

„Mes dar vertiname visus vaizdo įrašus, gautus iš įvykio vietos. Iš pirmo žvilgsnio tai neatrodo, na, visiškai teisėtai, bet žvelgdami šiek tiek giliau ir vertindami patį faktą, kad Benas Mikutavičius vakar buvo pristatytas į teismą ir tikrai nesiskundė nei dėl sveikatos sutrikimų, nei apžiūros metu nebuvo nustatyta, kad jis būtų patyręs kokių nors sveikatos pažeidimų, tai turbūt tikėtina, jog ta jėga, kurią panaudojo sulaikantys asmenys, nebuvo kokia nors labai perteklinė ir nesukėlė sulaikomam kažkokių kūno sužalojimų“, – pirmadienį LRT radijui sakė policijos vadovas.
Jis padėkojo kauniečiams už pilietiškumą, aktyvumą ir pagalbą policijai, sulaikant šį pavojingą asmenį.
Kita vertus, Policijos departamento vadovas pabrėžė, kad linčo teismas visuomenėje negali būti toleruojamas.
„Turbūt kaip ir po kiekvieno panašaus pobūdžio rezonansinio įvykio, mūsų laukia dar labai išsami šio įvykio ir paieškos operacijos analizė“, – teigė A. Paulauskas.
BNS rašė, kad penktadienio vakarą dviejų merginų nužudymu įtariamą B. Mikutavičių Kaune sulaikė ir pareigūnams perdavė susivieniję miesto gyventojai.
Paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kad sulaikytasis guli ant žemės, o žmonės bando jį apversti, kad šis parodytų veidą.
Policijos vadovo teigimu, ketvirtadienį Kaune įvykdytas nusikaltimas – neeilinis.
„Iš tikrųjų tokio pobūdžio nužudymai įvyksta labai retai, kai tas pats asmuo nužudo keletą kitų asmenų skirtinguose adresuose. Ir tai nėra buitinio pobūdžio nužudymas, kuomet tiesiog yra girtaujama ir panašiai“, – sakė pareigūnas.
Anot jo, tiriant šią bylą dar laukia daug darbo, nustatant tikruosius B. Mikutavičiaus motyvus, taip pat reikės atlikti psichiatrinę ekspertizę.
BNS rašė, kad 1996 metais gimęs B. Mikutavičius įtariamas gruodžio 4 dieną nužudęs savo pusseserę ir nekilnojamojo turto brokerę, gimusias 2003 bei 2001 metais.
Jis sulaikytas gruodžio 5-osios vakarą, o gruodžio 6-ąją sekmadienį Kauno apylinkės teismas leido jį suimti trims mėnesiams.
Teisme skiriant kardomąją priemonę B. Mikutavičius savo kaltės neneigė.
