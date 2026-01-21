Aliarmas Dainavoje: įtartini vyrai kalbina ir į automobilį tempiasi garbaus amžiaus moteris

„V. Krėvės prospekte, ties pirmuoju numeriu pažymėtu pastatu, važinėja pilkos spalvos automobilis „Volkswagen“. Romų tautybės vyrai per šios mašinos langą kalbina, o paskui ir išlipę kabinėjasi prie senyvo amžiaus moterų, močiučių. Tempiasi jas į automobilį, kažką rodo, neleidžia eiti. Verčia kažką pirkti. Išėjau į kiemą ir paklausiau močiutės, ar pažįsta. Sakė: „Ne, verčia eiti į mašiną, neleidžia nueiti, klausė adreso. Net pamelavau, bet vis tiek važiavo paskui ir vėl išlipo vienas“. Paskambinau į policiją. Saugokite savo mamas, močiutes. Perspėkite!“ (kalba taisyta – aut. past.) – patarė Dainavos mikrorajono bendruomenę vienijančioje feisbuko grupėje žinia apie įvykį anonimiškai pasidalijęs žmogus.
Paklausiau močiutės, ar pažįsta. Sakė: „Ne, verčia eiti į mašiną, neleidžia nueiti, klausė adreso“.
Jo teigimu, prie vienos garbaus amžiaus moters minėti vyrai esą buvo pristoję ilgokai – kalbino ją, sekiojo. „Ji nueidinėjo, o jie privažiavo mašina. Tada vėl išlipo keleivis, o vairuotojas net neužgesino automobilio variklio. Paskui ta močiutė nuėjo šiaip ne taip. Tie apvažiavo aplinkui, pasigavo kitą ir mačiau, kaip sekiojo automobiliu. Močiutė nuo tos mašinos vaikščiojo į skirtingas puses. Kai išbėgau į lauką, automobilis pavažiavo tolėliau ir tie vyrai prikibo prie dar vienos moters. Vairuotojas išlipo, išsitraukė iš bagažinės kažkokią dėžę, rodė ir kalbino eiti į mašiną. Matyt, tie vyrai pamatė, kad kalbuosi su viena iš tų močiučių ir nuvažiavo į kiemus“, – prie minėto įrašo socialiniame tinkle dėstė autorius.
Į pasirodžiusią informaciją netrukus sureagavo ir Dainavos mikrorajono gyventojai: „Siaubas, dienos metu dar adreso reikalauja. Nieko sau – prieš kelerius metus jau buvo tokie pasirodę prie mūsų namo ir vėl reikia apsisaugoti! Mačiau, kaip netgi prievartauja vyrus ir senutes. Sakau: „Ką jūs darote, bedieviai. Tai ir mane bandė patvarkyti“, – savo išgyvenimais dalijosi kai kurie kauniečiai.
Kiti žinia pasidalijusiam žmogui patarė, kad reikėjo nufotografuoti automobilį ir jo valstybinį numerį bei pateikti policijos pareigūnams ir vaizdinius įrodymus. „Pokalbio su močiute metu, matant ją išsigandusią, iškart skambinau policijai, nesusivokiau nufotografuoti, bet svarbu, kad spėjau įsidėmėti numerius ir automobilio markę. Būtinai reikia kalbėtis su mamomis, močiutėmis ir perspėti, kad net nesustotų, o pasakytų, kad kvies policiją“, – siūlė įrašo autorius.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistai dėl šio įvykio kreipėsi į Kauno apskrities policijos pareigūnus. Jie patvirtino sausio 21 d. 12.47 val. sulaukę pranešimo apie incidentą. Tačiau jis skambėjo kiek kitaip nei parašyta socialiniame tinkle. Kaip teigta, į daugiabučio namo kiemą atvažiavę vyrai siūlo garbaus amžiaus žmonėms pirkti iš jų puodus.
„Susisiekus su pranešėja, ši patikslinti, kur automobilis nuvažiavo, negalėjo, pretenzijų neturėjo. Teigė pranešusi dėl informacijos“, – sakė Kauno policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.
Pasiteiravus, ar policijos pareigūnai bandys surasti įtartiną automobilį pagal valstybinį jo numerį, pašnekovė pridūrė perdavusi informaciją pajėgoms, kad atkreiptų dėmesį.
