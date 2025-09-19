Dėl vaizdo ant stogo – kivirčas

„Nemanau, kad saugu lakstyti ant garažų stogų. Gal atpažinsite savo mergaites“, – Kauno Dainavos rajono bendruomenę vienijančioje grupėje rugsėjo 19-ąją rašė trumpu vaizdo įrašu pasidalijusi moteris.
Filmuotoje medžiagoje ant garažų stogo matyti dvi, iš pažiūros, mažametės mokinės. Viena iš jų vaikšto, kita – stovi kone prie pat stogo krašto. Socialiniame tinkle paskelbta informacija susilaukė kontraversiškų reakcijų: „O tu vaikystėje nelaipiojai ant stogų? Manau, mes vaikystėje daugiau pridarę. Trink įrašą nesąmonių nefilmavusi“, – kritiką įvykio liudininkei žėrė kai kurie internautai.
Komentaruose pasirodė dar vienas vaizdo įrašas. Jame – daugiaaukštis, tačiau veikėjai ant jo stogo, regis, tos pačios mokyklos mokiniai. Jų uniformų deriniai – tokie pat kaip ir vienos iš mažamečių, vaikščiojusių ant garažų stogo.
Turiu ir veidus kitame vaizdo įraše. Nešiu į mokyklą, tegul tėvams parodo ir paaiškina, kad tai – pavojinga.
„Čia jau – pavojingiau, nėra nė ką lyginti. Turiu ir veidus kitame vaizdo įraše. Nešiu į mokyklą, tegul tėvams parodo ir paaiškina, kad tai – pavojinga. Be to, tame vaizdo įraše, kur veidai matosi, vaikai plytas mėtė į apačią nuo tokio aukščio… Ačiū Dievui, neužkrito niekam ant galvos…“ – feisbuke pasakojo moteris.
„Tai yra nepilnamečiai vaikai, o jūs juos viešinate socialiniuose tinkluose. Nemanau, kad turite tokią teisę. Jei jums atrodė, kad tai yra pavojinga, galėjote prieiti prie vaikų ir pasakyti, o ne kelti vaizdo įrašą į feisbuką“, – savo nuomonę pateikė kita moteris.
Tačiau netrukus sulaukė kritikos strėlių: „Žmogus nori pasirūpinti kažkieno vaikų saugumu, o jus čia apie filmavimą „triedžiate“ lyg tai butu didžiausias nusikaltimas. Juk aiškiai nesimato vaikų veidų, ko čia kabinatės, kad filmuoja? Kai kas nors nukris, tada rėksite, kodėl niekas nesureagavo anksčiau“.
Kaip anksčiau portalui kauno.diena.lt yra teigę policijos pareigūnai, matant panašius atvejus, patariama skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112. Net jei vaikai nedaro nusikalstamos veikos, laisvalaikio leidimas pavojingoje vietoje gali būti traktuojamas kaip pažeidimas.
Naujausi komentarai