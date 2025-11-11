Vytauto Didžiojo universiteto rektore inauguruota Ineta Dabašinskienė

Per ceremoniją universitete jai įteikti valdžios ženklai – toga, grandinė, kepurė, didysis antspaudas ir skeptras.
„Kiekvienas universitetas turi savo balsą, savo kvėpavimą, savo vertybes. Vytauto Didžiojo universitetas nuo pat pradžių buvo daugiau nei studijų vieta. Jis buvo ir tebėra mūsų valstybės atmintis ir jos ateities vizija, o drauge ir įsitikinimas, kad išsilavinimas nėra privilegija, o mūsų šalies išlikimo sąlyga“, – sakė naujoji rektorė.
Anot VDU pranešimo, I. Dabašinskienė savo kalboje išskyrė Kauną kaip svarbią universiteto tapatybės dalį, kur modernybė kyla iš kūrybos, bendruomenės pastangų ir pilietiškumo.
„Tikiu, kad ne tik mūsų bendruomenei, bet ir visiems Kauno universitetams svarbu dar labiau sujungti akademiją ir miestą: per bendrus projektus, infrastruktūrą, bet, svarbiausia, per bendrą viziją – kad Kaunas gali tapti Baltijos regiono, o gal ir visos Europos, žinių, kūrybos, tvarios gamybos centru: nuo dizaino iki technologijų, nuo kultūros paveldo iki ateities miestų planavimo“, – tvirtino ji.
Ceremonijoje dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda pažymėjo, kad nuo savo ištakų VDU buvo daugiau nei aukštojo mokslo įstaiga.
Anot valstybės vadovo, kaip laisvos minties, pilietinės brandos ir europinės kultūros švyturys, jis apšvietė pirmuosius atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės žingsnius.
„Džiaugiuosi, kad ši vizija tebėra gyva ir šiandien, o Vytauto Didžiojo universitetas, prisikėlęs bendromis Lietuvos ir pasaulio lietuvių intelektualų pastangomis, sėkmingai tęsia garbingą akademinę tradiciją. Šio universiteto auditorijose ir laboratorijose gimsta sprendimai, lemiantys mūsų šalies vietą globaliame pasaulyje“, – kalbėjo G. Nausėda.
I. Dabašinskienė yra aštuonioliktoji VDU rektorė ir pirmoji tokias pareigas einanti moteris.
Ji universitete dirba nuo 1993-iųjų, yra pelniusi Italijos vyriausybės ordiną, Lietuvos valstybės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių, Europos Komisijos sidabro medalį.
Kaip pranešė VDU, Lituanistikos katedroje dirbusi rektorė sieks, kad universitetas išliktų atsparus šiuolaikiniams iššūkiams bei būtų reikšmingas žinių perdavimo, pažangos bei moralinės lyderystės centras.
Universitetui nuo 2015-ųjų vadovavo Juozas Augutis, 2020 metais jis buvo perrinktas antrai kadencijai.
Darbą naujose pareigose I. Dabašinskienė pradėjo spalio 1 dieną.
