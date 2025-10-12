Vilnius atsisakė steigti dronų mokymo centrą „Airtech“, dėl Kauno dar vyksta derybos

„Vilniui siūlyta įkurti „Airtech“ centrą sostinėje, bet jie atsisakė, su Kaunu pradėjome derėtis, derybos dar nebaigtos“, – BNS raštu perduotame komentare sakė Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) vadovas Valdas Jankauskas.
„Kitų metų prioritetas – Lietuvos didieji miestai: Panevėžys, Šiauliai, Klaipėda, Marijampolė, Alytus“, – teigė jis.
BNS rašė, kad nuo rugsėjo Tauragėje ir Kėdainiuose, o nuo spalio ir Jonavoje duris atvėrė trys pirmieji „Airtech“ bepiločių orlaivių metodiniai centrai.
Pasak Krašto apsaugos ministerijos (KAM), kitąmet tokius dronų centrus planuojama atidaryti Šiauliuose ir Panevėžyje, 2027-aisiais – Utenoje ir Telšiuose, 2028-aisiais – Klaipėdoje ir Marijampolėje.
Ministerijos teigimu, šiais mokslo metais „Airtech“ būreliuose dronų valdymo bei konstravimo įgūdžių įgis 800 vaikų ir jaunuolių.
Iki 2028-ųjų Lietuvoje veiks devyni tokie centrai ir bus apmokyta 7 tūkst. vaikų bei 1,7 tūkst. suaugusiųjų.
„Airtech“ iniciatorius ir vykdytojas yra LINEŠA, projekto partneriai – KAM, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), savivaldybės, mokyklos, Lietuvos šaulių sąjunga.
„Atrenkant vietas yra labai svarbus savivaldybės noras tame projekte dalyvauti, nes projektas paremtas trišaliu finansavimu: ŠMSM, KAM, savivaldybė. Jei savivaldybė pasiruošusi prisidėti, pradedamos derybos, – BNS teigė V. Jankauskas. – Šiais metais atidarėme „Airtech“ centrus Kėdainiuose, mūsų pagrindinė bazė, Tauragėje ir Jonavoje, nes tos savivaldybės rodė iniciatyvą ir buvo suinteresuotos projektu.“
Kaip skelbė BNS, bendros projekto investicijos siekia per 3,3 mln. eurų, iš jų KAM devynių metodinių centrų steigimui 2025–2028 metais skirs per 600 tūkst. eurų.
Daugiau dėmesio dronams skiriama tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, kur šiuos įrenginius abi pusės naudoja įvairioms užduotims nuo žvalgybos iki priešo taikinių naikinimo.
Naujausi komentarai