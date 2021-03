Verslo centras BLC 2 įvertintas už kuriamą darbuotojų gerovę

Verslo centras BLC 2, valdomas SBA grupės nekilnojamojo turto inovacijų bendrovės "Urban Inventors", įgyvendino 68 strategijas, kad darbuotojai jaustųsi gerai, būtų rūpinamasi jų savijauta ir gerove. Visos įdėtos pastangos padėjo pasiekti tarptautinį pripažinimą.

Apie "Fitwel" sertifikato reikšmę Kaune įsikūrusiai BLC 2 verslo centro bendruomenei ir kuriamą pridėtinę vertę darbuotojams kalbamės su SBA NT bendrovės "Urban Inventors" paslaugų vystymo projektų vadove Rūta Vismante. Ji taip pat yra ir "Fitwel" ambasadorė, kuriai dėl šio titulo reikėjo išlaikyti specialius egzaminus.

R.Vismantė planuoja verslo centre rengti treniruotes, ūkininkų turgelius. (SBA nuotr.)

– Kodėl verslo centrui svarbus "Fitwel" sertifikatas?

– Esame Baltijos šalyse pasaulinės tendencijos pradininkai, kai keičiasi požiūris į biurų pastatus. Anksčiau svarbiausia buvo pastato kokybė, technologijos, o dabar visa ko centre atsiduria jame dirbantis žmogus. "Fitwel" – tai sertifikavimo sistema, kuri apima įvairias priemones, kuriančias sveiką aplinką darbuotojams. Verslo centras yra gyvas organizmas, todėl mes siekėme tiek bendras erdves, tiek pačias darbo vietas pritaikyti prie darbuotojų poreikių ir jiems pasiūlyti papildomų paslaugų, kurios skatintų sveikatingumą ir gerovę. Sertifikatas tik patvirtino, kad mūsų požiūris į darbuotojų savijautą yra teisingas.

– Kokios sveikos darbo aplinkos iniciatyvos buvo įgyvendintos BLC 2 verslo centre?

– Pirmiausia mūsų tikslas buvo verslo centre suburti bendruomenę. Atlikome apklausas, kokios erdvės ir paslaugos yra svarbios čia dirbantiems žmonėms, kad jie jaustųsi gerai. Pastebėjome, kad žmonėms svarbūs bendri renginiai, todėl pasiūlėme ir žingsniavimo iššūkius, ir fizinį aktyvumą skatinančias veiklas.

Prieš karantiną pradėjome organizuoti grupines treniruotes, nes apklausose žmonės nurodė, kad norėtų turėti galimybę šalia darbo pasportuoti. Tad rengėme treniruotes prieš darbą, pietų pertraukos metu ir po darbo. Po karantino tikrai šią veiklą atnaujinsime.

Verslo centre yra ir iškrovos kambarys, kuriame galima naudotis bokso kriauše, taip pat ištvermės ir kardiotreniruokliai. Karantino metu šis kambarys labai intensyviai naudojamas, nes jame gali būti tik vienas žmogus, tad saugiai galima pasportuoti ir išlieti neigiamas emocijas.

Pasiekę aukščiausią – trijų žvaigždučių įvertinimą mes neketiname sustoti.

"Fitwel" programa skatina kuo daugiau judėti, todėl edukuojame žmones ir raginame dažniau naudotis laiptais, o ne liftais. Ant laiptų yra įkvepiantys šūkiai ar mintys, kurie skatina lipančius dažniau užsiimti fizine veikla.

Nuomininkams ir jų darbuotojams pasiūlėme suplanuotus maršrutus, kad jie per pertraukas galėtų pasivaikščioti ir aplankyti šalia esančius objektus. Be to, į verslo centrą pasikvietėme laboratorijos atstovus ir suteikėme galimybę darbuotojams pasidaryti sveikatos tyrimus čia pat, biure.

Verslo centre įrengti ir vandens aparatai, o virtuvėlėse pateikiama informacija apie sveiką mitybą. Ieškome ir ūkininkų, kurie galėtų pasiūlyti darbuotojams ekologiškų produktų. Praėjusiais metais iniciatyva šviežių uogų, vaisių ir daržovių pristatyti tiesiai iš vietos augintojų sulaukė didelio pasisekimo.

– Ar BLC 2 verslo centre įsikūrę darbuotojai noriai įsitraukia į iniciatyvas?

– Sveikatinimo ir gerovės iniciatyvas žmonės priėmė entuziastingai, labai įsitraukė, bet paskui veiklas šiek tiek sujaukė pandemija. Dabar verslo centre nėra tiek daug darbuotojų, bet vis tiek jau sulaukiame užklausų, kada bus atnaujintos treniruotės, kurias veda profesionalūs treneriai. Darbuotojai domisi ir sveikatos tyrimais, nes ne visi darbo metu atranda galimybę važiuoti į sveikatos įstaigas pasitikrinti ar atlikti tyrimų, todėl jiems labai patogu, jei tokią paslaugą gali gauti darbo vietoje.

– Vis dėlto, ar tokiomis priemonėmis neturėtų rūpintis darbdavys, o ne verslo centro savininkas?

– Darbdaviai tikrai rūpinasi savo darbuotojais, bet mes taip pat norime kurti viso verslo centro bendruomenę. Įgyvendinant tokias iniciatyvas laimi visi. Darbuotojai patenkinti, kad rūpinamasi jų savijauta ir gerove, todėl dirba efektyviau ir produktyviau. O tai svarbu darbdaviams. Mes galime džiaugtis, kad auga pasitikėjimas pačia verslo centro bendruomene ir didėja sveikų biurų paklausa.

– "Fitwel" sertifikatas suteikiamas trejiems metams. Ar paskui sieksite jį pratęsti?

SBA nuotr.

– Pasiekę aukščiausią – trijų žvaigždučių įvertinimą mes neketiname sustoti. Jau deramės su profesionaliais kineziterapijos treneriais, svarstome organizuoti ūkininkų turgelius. Taip pat jungiamės prie emocinės aplinkos gerinimo programos ir bus pasiūlyta mobilioji programėlė, kuri padės identifikuoti žmogaus savijautą bei pateiks jam pritaikytus kvėpavimo ir kitus pratimus. Iniciatyvų, kaip pagerinti darbuotojų emocinę ir fizinę savijautą, daugybė, o mes renkamės įgyvendinti labiausiai tinkančias ir įtraukiančias mūsų bendruomenę. "Fitwel" yra kelrodis, kur link turime judėti rūpindamiesi verslo centrų darbuotojų gerove.