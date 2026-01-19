Varžėsi automobilių sporto veteranai

Jiems draugiją palaikė žmonės su negalia, įvairių sporto klubų nariai, svečiai ir rėmėjai, elektromobilių vairuotojai. Tarp dalyvių buvo galima išvysti ir Kauno rajono savivaldybės administracijos komandą.
Tradicinį renginį automobilių sporto entuziastams dovanojo Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija (TASVA) kartu su Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) senjorų komitetu ir partneriais.
„Jūs jau 53 kartą susirinkote į gražia tradicija tapusį renginį. Kasmet organizuojami kalėdinis ir velykinis veteranų slalomai – tai ne tik varžybos, bet ir proga draugams vėl susitikti, pabendrauti, prisiminti jaunystės pasiekimus automobilių sporte ir savo patirtimi pasidalyti su jaunesniais šios sporto šakos entuziastais“, – dalyvius pasveikino Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas ir palinkėjo įnirtingos kovos.
LASF prezidentas Egidijus Janavičius džiaugėsi, kad varžybų dieną trasą nuklojęs gausus sniegas suteikė papildomo žavesio ir intrigos. „Trasoje bus išties slidu, tad slalomo dalyviai turės progą pademonstruoti savo įgūdžius. Sėkmės ir daug pergalių“, – sakė prezidentas.
Tradiciškai prieš prasidedant varžyboms buvo pasveikinti garbingus jubiliejus švenčiantys automobilių sporto veteranai ir 2025 m. sezono bendrų rezultatų nugalėtojai. Gausių sveikinimų praėjusio 70-ojo gimtadienio proga sulaukė ir meras V. Makūnas.
Tapo gražia tradicija, kad veteranai slalomo varžybose kovoja ir dėl buvusių draugų, su kuriais jiems teko ginti komandos garbę ne tik daugelyje šalies trasų, atminimo taurių. Tai Žemės ūkio akademijos dėstytojo, docento, LASF garbės teisėjo Evaldo Čerškaus, ilgamečio LASF prezidento Sigito Alesiaus, šių tradicinių varžybų iniciatorių ir ilgamečio organizatoriaus Vidmanto Čiutelės, šalies ralio meistrų Leontijaus Potapčiko ir Algirdo Rymonio atminimo taurės.
