Daugeliškiuose įsikūrė vaikų dienos centras „Vėjo vaikai“

„Atokesnių vietovių vaikai nusipelno tokių pat galimybių kaip ir miesto vaikai. Linkiu, kad visiems čia būtų gera ir jauku“, – kalbėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, įkurtuvių proga centrui padovanojęs kilimą.
Paramos ir labdaros fondo direktorė Aurelija Makūnienė atvyko su knygų krepšeliu ir piniginiu čekiu, kuris, kaip paskelbė centro direktorė Agnė Valienė, netrukus pavirs nauju šaldytuvu.
Vilkijos seniūnas Paulius Amanaitis ir Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas direktorei dovanojo gėlių, o vaikams linkėjo mažiau sėdėti prie kompiuterių, daugiau bendrauti, skaityti knygas. „Vėjo vaikų“ centras bendradarbiauja su tame pačiame pastate įsikūrusia biblioteka ir pasiryžęs įgyvendinti projektą „Knygos atveria pasaulį“.
Atidarymo proga įvyko nedidelis koncertas: Mantas Barauskas klarnetu pagrojo J. Blocko kūrinį „Jei būčiau turtingas“, o mergaitės perskaitė kolektyvinį eilėraštį apie „Vėjo vaikus“. Patalpas pašventino ir Dievo palaimos linkėjo Vilkijos Šv. Jurgio parapijos klebonas Linas Šipavičius.
A. Valienė pasakojo, kad „Vėjo vaikų“ centrą jau lanko aštuoniolika vaikų, tačiau didelė tikimybė, kad jų daugės. Direktorė tvirtino, kad dienos centras suteikia saugią aplinką po pamokų, mažina socialinę atskirtį, stiprina vaikų bendruomeniškumą, savarankiškumą. Taip pat – padeda mokyklai: vaikai gauna pagalbą ruošiant namų darbus, todėl gerėja mokinių pasiekimai. Vaikus prižiūri ir jiems teikia pagalbą socialinė ir individualios priežiūros darbuotojos.
Kauno rajone vaikų dienos centrus iš viso lanko 367 vaikai. Šias įstaigas finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Kauno rajono savivaldybė.
Naujausi komentarai