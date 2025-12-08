 Vandžiogaloje įžiebta Kalėdų eglė

2025-12-08 11:26
Pranešimas spaudai

Vandžiogalos miestelyje įžiebta pagrindinė seniūnijos eglė „Angelų harmonija“, skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti, pranešė asociacija „Vandžiogalos bendruomenė“.

Vandžiogaloje įžiebta Kalėdų eglė / Organizatorių nuotr.

„Su dideliu vietos gyventojų bei atvykusių svečių džiugesiu gruodžio 5 d. gražiausių metų laukimas buvo pasitiktas, įžiebiant 14 metrų aukščio sidabrinę eglę su vienuolika mažųjų eglučių, kurias puošė gyventojai bei organizacijos, prisidėdami savo puošyba, kad gražiausių metų švenčių dvasia spindėtų dar ryškiau, dar nuotaikingiau. 

Pagrindinė eglė papuošta asociacijos „Vandžiogalos bendruomenė“ narių sukurtais žaislais, kurie buvo gaminami nuo vasaros pradžios. Tai gausybė angelų, žvaigždžių bei aukso burbulų. 

Šalia didžiosios eglės mažuosius angelus, esančius ant eglutės, saugos penki didieji angelai, kurie gyventojams skleis šviesą, viltį, tikėjimą bei gerumą“, – rašė asociacija.

Kauno rajono diena

