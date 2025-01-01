 Trynukėms Sofijai, Klėjai ir Austėjai – treji

2025-11-16 16:00 kauno.diena.lt inf.

Bijūnų kaime, Alšėnų seniūnijoje, gyvenančių Aistės ir Vitalijaus Savickų šeimoje – šventė: jų trynukės dukros Sofija, Klėja ir Austėja atšventė savo trečiąjį gimtadienį.

Trejetai: A. ir V. Savickų trynukių Sofijos, Klėjos ir Austėjos trečiasis gimtadienis. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Pasveikinti trynukių atvyko Alšėnų seniūnė Oksana Janušauskienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė, kurios perdavė savivaldybės vadovų palinkėjimus ir dovanas mergaitėms.

Sesutės prieš trejus metus pasaulį išvydo anksčiau, nei buvo planuota, tačiau labai sparčiai auga ir džiugina savo tėvelius, yra gero būdo, smalsios. Dvi iš trijų mergaičių – Klėja ir Austėja – yra identiškos dvynės.

Anot mažylių mamos Aistės, trynukės labai skirtingos pagal charakterį, tačiau, kaip ir visos mažos mergaitės, mėgsta žaisti, rengti madų šou.

„Joms labai patinka eiti į darželį, ten kartu žaisti. Jeigu iš kurios nors  kitas vaikas atima žaislą, sesės iškart stoja ginti. Jos – kaip vienas kumštis“, – didžiuodamasi dukromis pasakojo A. Savickė.

Vos prieš metus mergaitės mėgo rengtis ir puoštis skirtingais drabužiais, o dabar viskas privalo būti identiška, nes kitaip sesės supyksta.

Trynukių tėtis Vitalijus užsiminė, kad tvarką namuose padeda palaikyti rutina ir tvarka. „Mergaitės keliasi ir eina miegoti tuo pačiu laiku, viskas suplanuota. Tik per dukryčių gimtadienį rutina subyrėjo ir iškart pastebėjome, kad mažosios išsiblaškiusios. Būna rytų, kai tenka man ruošti dukras į darželį, bet jos neleidžia man pinti ir rišti kasyčių, tai į darželį išeina susivėlusios“, – linksmas šeimos akimirkas prisiminė tėtis.

Violeta
Aukit sveikutės ir laimingos. Būkit palaiminti visų Jus mylinčių ir besidžiaugiančių Jūsų laime. Sėkmės nuostabiai šeimai.
