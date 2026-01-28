Tokių ekstremalių sąlygų nematė seniai: gyventojams – nuostoliai dėl smarkios lijundros

Kaune ir Kauno apskrityje lijundra pasižymėjo griūtimis. Vienoje vietoje, įvykus vandentiekio avarijai, įgriuvo šaligatvis. Be to, šalia esanti didžiulė gatvė virto upe. Žmonės rado įgriuvusius namų stogus bei kitų pastatų konstrukcijas.
Kauno vandenų direktorius tikino, kad besikeičiantys orai sukėlė daug problemų – avarijų padaugėjo net 30 proc.
Gyventojai iki šiol raginami pasirūpinti vamzdžiais ir apšiltinti įvadus esant itin žemai temperatūrai.
„Žiemos periodu jaučiame padidėjusį avarijų skaičių, ypač savaitgaliais ir nakties metu“, – pasakojo „Kauno vandenų“ generalinis direktorius Ramūnas Šulskus.
Kaune apledėjimo neatlaikė ir kupolai, kuriuose įprastai vyksta užsiėmimai vaikams. Vietos gyventojai sakė, kad jaučiasi lyg būtų patekę į ekstremalaus išgyvenimo sąlygas.
Negana to, ties Klaipėda iš pat ryto taip pat buvo spūstys. Vairuotojai skundėsi iš miesto negalintys nei išvažiuoti, nei į jį įvažiuoti. Didžiausi kamščiai susidarė Jakų žiedinėje sankryžoje.
„Žiedo funkcija yra „sugerti“ eismo dalyvius. Tačiau judant lėtai, sulėtėja ir eismas žiede, todėl eilės ilgėja“, – neslėpė Kelių policijos skyriaus viršininkas Aurelijus Jankauskas.
Spūstys šiame žiede išliko apie tris valandas.
„Nevažiavau per žiedą, nes privažiuoti neįmanoma“, – sakė vairuotojas.
Kimšosi ir kelias iš Dituvos į Klaipėdą, kur keli automobiliai atsidūrė grioviuose.
„Nuo Rietavo, Plungės iki pat čia nematėme didelių įvykių. Išsiskyrė tik du eismo įvykiai, kurie patenka į statistiką. Šie nuvažiavo nuo kelio, tačiau eismo dalyviai nebuvo sužeisti. Tiesa, Kretingoje pėsčiųjų perėjoje buvo partrenktas pėstysis“, – komentavo A. Jankauskas.
Dėl slidžios kelio dangos Kretingoje buvo partrenkta paauglė, kuri dėl sužalojimų nedelsiant išvežta į ligoninę.
Vairuotojai teigė žinoję, kas vyksta keliuose, tad dauguma tikino per lijundrą neskubėję.
„Reikia tik saugumo laikytis“, – tikino vairuotojas.
