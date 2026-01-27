Nemalonūs žiemos siurprizai Kaune: gatvė virto upe

„Link Petrašiūnų nuo kalno bėga vanduo, atsargiai, trūko vamzdis galimai. +20 cm vandens apačioje, atsargiai“, – perspėja internautai feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“.
Socialiniuose tinkluose taip pat pranešama, kad fontanas veržiasi iš trūkusio karšto vandens vamzdžio ties VI forto žiedu.
„Kauno vandenų“ Viešųjų ryšių specialistė Ligita Čeponytė portalui kauno.diena.lt nurodė, kad sausio 27 d. 6.40 val. gautas pranešimas apie vandentiekio avariją VI forto žiede. Avarinė tarnyba nedelsiant sureagavo.
„Atvykus į įvykio vietą nustatyta, kad aariaj įvyko dėl vandentiekio kameroje išsinėrusios vamdžių jungties“, – pasakojo L. Čeponytė.
Avarija buvo operatyviai lokalizuota. 8 val. situacija jau buvo suvaldyta.
„Atstatytas vandens tiekimas. Vandens neturėjo tik viena netoli esanti valgykla, bet jau turi“, – papildė L. Čeponytė.
Sinoptikas: antradienį oro sąlygos išliks palankios lijundrai
Pirmadienį Lietuvoje prasidėjusios lijundros tęsis ir antradienį, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Vytautas Sakalauskas. Todėl, pasak jo, eismo sąlygos šalyje ir toliau išliks sudėtingos.
„Dažnai būna, kad sulaukus lijundrų iš paskos seka teigiamos temperatūros, ledas ištirpsta, tačiau šįkart, deja, to neįvyks, nes šiluma Lietuvos beveik ir nepasieks. (...) Vietomis vėl bus lijundra ir nuo vakar dienos laikysis plikledis, o Pietų Lietuvoje, kur krituliai, kur lijundra, susidarys ir sudėtinis apšalas. Eismo sąlygos ir pėstiesiems, ir vairuotojams tikrai bus nepalankios“, – LRT radijui antradienį naujausia prognoze dalijosi V. Sakalauskas.
Sinoptikas pažymėjo, kad antradienio dieną pietiniame šalies pakraštyje, apie Druskininkus, truputį bus šilčiau.
Sunkiausia padėtis ten, kur lijundra prasidėjo anksčiausiai ir tęsiasi ilgiausiai.
„Temperatūra įdienojus bus apie 0, o likusioje Lietuvos dalyje laikysis neigiama temperatūra – bus 0–5, kai kuriuose šiauriniuose rajonuose išliks ir 6–8 laipsniai šalčio. Ir vėl palankios sąlygos lijundroms. Tiesa, jų bus šiek tiek mažiau“, – sakė jis.
„Kelių priežiūros“ atstovas: eismo sąlygos tebėra pavojingos
Bendrovės „Kelių priežiūra“ atstovas Rimantas Zagrebajevas sako, kad antradienio rytą eismo sąlygos dėl tebesitęsiančios lijundros ir susidariusio plikledžio tebėra sudėtingos.
„Naktis keliuose buvo itin sudėtinga, šis rytas yra lygiai toks pat sudėtingas, nes lijundra ir plikledis daug kur išliko ir eismo sąlygos tebėra pavojingos. Sunkiausia padėtis ten, kur lijundra prasidėjo anksčiausiai ir tęsiasi ilgiausiai. Ypač pietiniuose ir vakariniuose šalies regionuose“, – LRT radijui nurodė R. Zagrebajevas.
Pasak jo, kelininkai atliko slidumo mažinimo darbus visą pastarąją naktį.
„Buvo dirbama ilgesnes valandas, buvo ruošiamasi ir jau savaitgalį, kitus darbus tęsėme visą naktį. Per vakar parą ir šiąnakt slidumo darbo mažinimo darbus dirbdami nuvažiavome virš 62 tūkst. kilometrų visoje Lietuvoje“, – sakė jis.
Kaip skelbta, šią savaitę orai Lietuvoje bus permainingi. Pirmoje jos pusėje daugelyje rajonų prognozuojami krituliai, aukštesnė oro temperatūra ir atlydys. Dėl to formuosis ir pavojingi reiškiniai – plikledis, lijundra bei sudėtinis apšalas.
