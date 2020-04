Sportuokime kartu: portale kauno.diena.lt – D. Šemioto treniruotės

Iki karantino jis intensyviai sportuodavo po 4-5 kartus per savaitę, be to, dar fizinis krūvis vedant treniruotes savo vadovaujamo sporto klubo nariams. Dėl patirtų traumų negalėjo bėgioti, tad sportinę formą palaikė salėje, kurioje be įvairių kitų pratimų mynė dviratį, dirbo su svoriais.

„Kai prasidėjo karantinas, prasidėjo dar daugiau sporto. Nes atsirado daugiau laisvo laiko“, – pasakojo sporto klubo „Daugirdas Gym“ savininkas ir vadovas D. Šemiotas. Jis džiaugėsi, kad gali daugiau laiko skirti ir šeimai, ir mėgstamai veiklai – sportui ir kūrybai.

Vis tik daugybė žmonių šiuo periodu juda bei sportuoja kur kas mažiau nei anksčiau. Net ir sportininkai.

Noriu visiems padėti išlaikyti tempą, nenuleisti sveikatingumo kartelės.

„Noriu visiems padėti išlaikyti tempą, nenuleisti sveikatingumo kartelės. Klubo nariams rengiame didelio intensyvumo treniruotes, tačiau parengiau ir mažesnio intensyvumo pratimų programų, kurios tinka platesniam žmonių ratui, kad kuo daugiau žmonių judėtų ir būtų sveikesni“, – akcentavo D. Šemiotas.

Jis siūlo po valandą sportuoti bent dukart per savaitę. Idealiausia – dvi-keturios treniruotės per savaitę. Intensyvumas – priklausomai nuo fizinio pasirengimo ir sau keliamų tikslų. Visų pirma, svarbiausia mokėti taisyklingai daryti pratimus.

Iš pradžių portale kauno.diena.lt bus galima rasti po dvi naujas D. Šemioto vedamas treniruotes, tiksliau, jų vaizdo įrašus. „Pagal poreikius, kam bus mažai krūvio, bus galima atlikti dvigubą treniruotę arba tą pačią treniruotę bus galima atlikti ir kitą dieną“, – sakė olimpietis. Treniruotės truks ne ilgau pusvalandžio.

Jis patarė treniruotėms paskirti konkretų laiką ir sportuoti pasirinktą dienų skaičių tuo pat metu. „Pavyzdžiui, pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 10 ar 12 val. dienos. Svarbu turėti režimą ir jo laikytis. „Vėliau“, „kažkada“ dažniausiai taip ir neateina“, – atkreipė dėmesį sportininkas ir treneris.

Sekančią savaitę jis kaip pradžiai pateiks iš bazinių pratimų susidedančių treniruočių. Dėmesys bus skiriamas kūno tonuso pakėlimui, pagrindinių raumenų grupių stiprinimui ir tempimui.

„Per karantiną žmonės daugiau nei anksčiau laiko praleidžia gulimoje padėtyje arba sėdi. Vieni raumenys persitempia, kiti per daug atsipalaiduoja. Tad būtini pratimai, skirti kaklinei daliai, nugarai“, – pradėjo vardinti D. Šemiotas.

Vėliau treniruotės, kaip kalbėjo sportininkas, bus vedamos atsižvelgiant į pageidavimus, poreikius.

Treniruotėms reikės vandens, rankšluosčio, o taip ir kėdės. Vietos reikės tiek, kad pavyktų atgulti visu ūgiu. Prieš treniruotę patartina išsivėdinti kambarį, bent dvi valandas nevalgyti. Pasportavus rekomenduojama apie valandą susilaikyti nuo vizito iki šaldytuvo.

Pirmoji treniruotė: balandžio 21 d., antradienį, „Kauno dienos“ feisbuko paskyroje nuo 18 val. Vėliau visi treniruočių įrašai bus talpinami portale kauno.diena.lt.