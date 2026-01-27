Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ internautai pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kad apie 19 val. į Parodos kalną neužkyla dvigubas autobusas, jo ratai tiesiog prasisuko vietoje ir autobusas sustojo viduryje kalno.
Pro šalį važiavę kauniečiai taip pat matė minėtą autobusą tik šis įsijungęs avarinį signalą atbulomis jau buvo nusileidęs į Parodos kalno apačią.
Kiti eismo dalyviai taip pat į šią įkalnę vis kilo, automobiliai labai lėtai judėjo, o kai kurie net apsisuko viduryje kalno taip viršaus ir nepasiekę.
Miesto gatvėmis rūpinasi „Kauno švaros“ kelininkai. Jie nesustodami valo ir barsto gatves, pirmiausia dėmesį skirdami toms gatvėms, kuriomis važiuoja viešasis transportas.
Sinoptikai įspėja, jog Kaune sniegas gali vėl pereiti į lijundrą, tad dar tikrai oro sąlygos bus sudėtingos. Geriau likti namuose. Jei visgi tenka keliauti, rekomenduojama neprarasti budrumo, važiuoti saugiu greičiu. Pėstieji taip pat turi neskubėti, nes šaligatviai taip pat slidūs.
Snygis Kaune: į Parodos kalną neužkyla autobusai
Pavakarę Kaune prasidėjo gausus snygis, tad eismo sąlygos tapo itin sudėtingos. Ne visos įkalnės įveikiamos ir viešajam transportui.
