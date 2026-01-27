Dėmesio: eismo sąlygos – pavojingos

Pirmadienį Lietuvoje prasidėjusios lijundros tęsis ir antradienį, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Vytautas Sakalauskas. Todėl, pasak jo, eismo sąlygos šalyje ir toliau išliks sudėtingos.
„Dažnai būna, kad sulaukus lijundrų iš paskos seka teigiamos temperatūros, ledas ištirpsta, tačiau šįkart, deja, to neįvyks, nes šiluma Lietuvos beveik ir nepasieks. (...) Vietomis vėl bus lijundra ir nuo vakar dienos laikysis plikledis, o Pietų Lietuvoje, kur krituliai, kur lijundra, susidarys ir sudėtinis apšalas. Eismo sąlygos ir pėstiesiems, ir vairuotojams tikrai bus nepalankios“, – LRT radijui antradienį naujausia prognoze dalijosi V. Sakalauskas.
Sinoptikas pažymėjo, kad antradienio dieną pietiniame šalies pakraštyje, apie Druskininkus, truputį bus šilčiau.
„Temperatūra įdienojus bus apie 0, o likusioje Lietuvos dalyje laikysis neigiama temperatūra – bus 0–5, kai kuriuose šiauriniuose rajonuose išliks ir 6–8 laipsniai šalčio. Ir vėl palankios sąlygos lijundroms. Tiesa, jų bus šiek tiek mažiau“, – sakė jis.
„Kelių priežiūros“ atstovas: eismo sąlygos tebėra pavojingos
Bendrovės „Kelių priežiūra“ atstovas Rimantas Zagrebajevas sako, kad antradienio rytą eismo sąlygos dėl tebesitęsiančios lijundros ir susidariusio plikledžio tebėra sudėtingos.
„Naktis keliuose buvo itin sudėtinga, šis rytas yra lygiai toks pat sudėtingas, nes lijundra ir plikledis daug kur išliko ir eismo sąlygos tebėra pavojingos. Sunkiausia padėtis ten, kur lijundra prasidėjo anksčiausiai ir tęsiasi ilgiausiai. Ypač pietiniuose ir vakariniuose šalies regionuose“, – LRT radijui nurodė R. Zagrebajevas.
Pasak jo, kelininkai atliko slidumo mažinimo darbus visą pastarąją naktį.
„Buvo dirbama ilgesnes valandas, buvo ruošiamasi ir jau savaitgalį, kitus darbus tęsėme visą naktį. Per vakar parą ir šiąnakt slidumo darbo mažinimo darbus dirbdami nuvažiavome virš 62 tūkst. kilometrų visoje Lietuvoje“, – sakė jis.
Savo ruožtu Vilniaus savivaldybės įmonės „Grinda“ atstovė Dana Jasiulionytė sako, kad antradienio rytą eismo sąlygos sostinėje kol kas yra santykinai neblogos, tačiau, pažymi ji, vakarop dėl prognozuojamo sniego situacija Vilniaus keliuose blogės.
„Intensyviai barstome gatves, todėl eismo sąlygos kol kas yra dar santykinai neblogos, vertinant pagal oro sąlygas, kurios yra šiuo metu. Kelio danga yra šlapia, padengta šlapio sniego mase, tačiau šiuo metu vėl lyja, asfaltas labai drėgnas, vietomis gali būti slidu“, – LRT radijui sakė D. Jasiulionytė.
„Norime visus įspėti – dėl lijundros eismo gali labai greitai keisti įvairiuose rajonuose. Be to, jau piko metu laukiame gausaus sniego ir snigs pagal šiuo metu matomą prognozę visą parą. Eismo sąlygos blogės“, – pabrėžė „Grindos“ atstovė.
Kaip skelbta, šią savaitę orai Lietuvoje bus permainingi. Pirmoje jos pusėje daugelyje rajonų prognozuojami krituliai, aukštesnė oro temperatūra ir atlydys. Dėl to formuosis ir pavojingi reiškiniai – plikledis, lijundra bei sudėtinis apšalas.
