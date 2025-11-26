Iš policijos – žinia dėl situacijos sostinės gatvėse

„Yra avarijų, bet kad jų būtų akivaizdžiai dėl sniego padaugėję, tai to nėra. Kasdien avarijų būna. Nuo 6.30 val. iki 8.30 val. užregistruotos avarijos ir tik vienoje nukentėjo žmonės, kiti įvykiai – techniniai”, – Eltai sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas.
Vilniaus rajone nuo kelio nuslydo automobilis. Vilniuje, Pašilaičiuose, prie žiedo automobilis kliudė viešojo transporto autobusą.
Didžiausia avarija įvyko 6.39 val. Zujūnų gatvėje, nereguliuojamoje sankryžoje. Čia susidūrė policijos tarnybinis automobilis „Volkswagen Transporter“ ir automobilis „Hyundai“. Pastarajame važiavo vaikas, jis nenukentėjo. Manoma, kad avarija įvyko, kai vairuotoja nepastebėjo policijos mašinos.
Pareigūnai nukentėjo nestipriai, jiems pagalba suteikta ligoninėje.
„Grinda“: pagrindiniai keliai Vilniuje pabarstyti
Kelių priežiūros įmonė „Grinda“ trečiadienio rytą skelbė, kad visi pagrindiniai Vilniaus keliai nubarstyti, tačiau kelio danga šlapia, vairuojant reikia būti atsargiems.
„Šiuo metu sninga visame mieste, didžiausias snygis fiksuojamas Fabijoniškėse“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė „Grinda“.
Gatvių dangos temperatūra svyruoja nuo -0,8 iki 0,5 laipsnio.
Eismo sąlygos kol kas geros, nukritęs sniegas tirpsta.
ELTA primena, kad dėl prognozuojamo didelio sniego kiekio dalis šalies gyventojų buvo perspėti ir informaciniais pranešimais į mobiliuosius telefonus.
Meteo.lt skelbia, kad 8–12 val. pietiniuose Lietuvos rajonuose smarkiai snigs, formuosis šlapio sniego apdraba.
Antroje dienos pusėje ir naktį į ketvirtadienį žiemos reiškinių kompleksas išplis į daugelį šalies rajonų.
Naujausi komentarai