Slaugytojos sugrįžo į atnaujintas patalpas

Pastato atnaujinimo darbai vyko dviem etapais – 2024 ir 2025 m. Per šį laikotarpį sutvirtintas pastato pamatas, pakeisti langai ir durys, padidintas energinis efektyvumas. Taip pat sutvarkytos automobilių laikymo patalpos, pakeista stogo danga, įrengtos dvi elektromobilių įkrovimo stotelės. Antrojo aukšto erdvės sujungtos į vieną modernią darbo ir poilsio zoną su šešiomis darbo vietomis, virtuvės įranga, valgomojo stalu ir televizoriumi. Įrengta nauja sanitarinė patalpa, oras–oras šildymo sistema, sutvarkyta laiptinė, o lauko duryse įdiegta išmanioji spyna, užtikrinanti patogų ir saugų patekimą į pastatą.
Atskiros ir moderniai įrengtos patalpos ypač svarbios, nes ASPN komandos darbo laikas skiriasi nuo poliklinikos darbo grafiko. Tai leidžia užtikrinti didesnį saugumą ir patogumą tiek darbuotojams, tiek pacientams.
„Kelias, kuriuo jūs einate, ir inovatyvumas – sektinas pavyzdys ne tik mūsų krašto įstaigoms, bet ir visai Lietuvai. Iš jūsų galima pasimokyti, kaip, turint minimalius resursus, glaudžiai bendradarbiaujant su savivaldybe ir Valstybine ligonių kasa, galima pasiekti didelių pokyčių. Jie – tiek žmogiškųjų išteklių, tiek infrastruktūros – yra akivaizdūs“, – teigė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.
Meras padėkojo Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Danui Bortkevičiui už iniciatyvą ir įgyvendintus pokyčius, o Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose komandos narėms – slaugytojo padėjėjoms Rasitai Žemaitei ir Jurgitai Mankuvienei – už nuoširdų, atsakingą darbą ir atsidavimą pacientams.
„Šie pokyčiai – tai labai svarbus požiūris į žmogų. Jie priartina prie žmogaus, ir tai yra pagrindinis tikslas, siejantis visas sritis. Kaip švietime siekiame, kad ugdymo paslauga būtų arčiau vaiko, taip ir sveikatos srityje svarbiausia, kad pagalba būtų arčiau žmogaus. Jūs šį tikslą nuosekliai ir sėkmingai įgyvendinate“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Vilkijos ASPN komandą sudaro devyni darbuotojai – trys bendrosios praktikos slaugytojai, trys slaugytojo padėjėjai, du kineziterapeutai ir vienas ergoterapeutas. Šiais metais jie teikia paslaugas 257 asmenims.
