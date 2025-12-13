Skundas: iš Kauno LEZ sklinda aitrūs gumos kvapai

Negali atverti langų
Biruliškių gyventojai kreipėsi į įvairias institucijas dėl bendrovės „Polylema“, veikiančios Jėgainės g. 8, Biruliškės. Žmonės skundžiasi, kad iš gamyklos sklinda tarsi padangų kvapas. Dėl jo vietiniai negali net langų atsidaryti ar išeiti į lauką.
„Mes, gyventojai, kaip suinteresuota visuomenė, prašome atlikti neplaninį patikrinimą įmonėje „Polylema“. Veikla vystoma visai greta (vos 100 m) gyvenamųjų namų ir sodų Biruliškėse ir visai netoli Ramučių (2 km). Netoli gyvenantys gyventojai patiria labai didelę taršą. Būdami lauke, savo kiemuose, negalime dažnai kvėpuoti dėl didelės taršos – tai akivaizdžiai kenkia mūsų sveikatai. Soduose taip pat auginamos daržovės, vaisiai, todėl rimtai susirūpinome, ar nesame tyliai nuodijami itin toksiškais teršalais, sklindančiais iš minėtos įmonės pastato kamino“, – dėstoma skunde, kurį gyventojai persiuntė ir „Kauno dienai“.
Žmonės pasakojo, kad kvapai sklinda ne nuolat, dažniau pastebimi tada, kai gamykla pradeda darbus. Padangų dvokas sklinda priklausomai ir nuo vėjo krypties, tad nėra aiškių prognozių, kuri naktis bus kupina gryno oro, o kuri – gumos smarvės.
„Kai „Polylema“ „užsikuria“, stebima didelė tarša (juodi dūmai, smarvė ir pan.). Įmonė užsiima padangų perdirbimu, vulkanizavimu ir pan., todėl prašome atlikti neplaninį patikrinimą dėl čia laikomų perdirbamų padangų skaičiaus ir išmatuoti taršą, ar ji neviršija galiojančių normatyvų pagal naudojamos technologijos ir išmetamų teršalų pobūdį. Prašome patikrinti, ar jų veikla turi visus reikiamus leidimus tokiai gamybinei veiklai vykdyti“, – sakė gyventojai.
Biruliškių sodų bendruomenės atstovė Rūta Gaulienė dienraščiui patvirtino, kad padangų smarvė – pasikartojanti problema, nuo kurios ypač kenčia arčiausiai gamyklos gyvenantys biruliškiai.
„Kiek kalbėjome su kaimynais, iš tos gamyklos kartais ir vakarais, ir naktimis kvapai sklinda. Kvapas kartais keičiasi, būna tarsi padangų, kartais kaip plastiko. Yra buvę, kad net akis graužia, tad negalima net langų atsidaryti.
Susidaro įspūdis, kad gamykla bando prasmukti pro visus matavimus, oro taršos fiksavimus. Buvo kreiptasi ir į aplinkosaugą, ir dar kitur, bet kvapo neuždarysi į buteliuką, nes jis tai yra, tai ne, todėl dažnai net sunku įrodyti. Ta smarvė jaučiama ne pirmus metus, bet ji nenuolatinė, nes, kaip supratome, gamykla veikia ne nuolat. Matyt, kai prisikaupia atliekų, tada su jomis ką nors daro. Čia tikrai iš „Polylemos“ sklinda. Mes patys buvome Kauno kogeneracinėje jėgainėje, kuri veikia visai šalia, su jais bendraujame, buvome ekskursijoje. Tai tikrai ne iš jų tas padangų kvapas sklinda“, – teigė R. Gaulienė.
Gyventojai atkreipė dėmesį, kad „Polylema“ 2014–2020 m. ES finansavimo laikotarpiu buvo gavusi paramą. Bendrovė pradėjo veiklą kaip laboratorinių tyrimų centras, užsiimantis gumos devulkanizavimo tyrimais ir naujos kartos gumos kūrimu. Nurodoma, kad ES parama buvo skirta naujoms padangų perdirbimo technologijoms išrasti ir pateikti rinkai naujų pasauliniu lygiu produktų. „Tam buvo gauta ES parama ir projektas jau baigtas, tačiau kvapai tebesklinda ir mes turime kentėti“, – piktinosi vietiniai gyventojai.
Kviestos tarnybos
Biruliškių gyventojai pasakojo, kad dar pernai buvo skambinę Bendruoju pagalbos telefonu 112, kviesti budintys aplinkosaugos pareigūnai. Tačiau tąkart į „Polylemos“ patalpas tarnybos nepateko, todėl patikrinimo neatliko, o lauke nepavyko nustatyti oro taršos.
Prieš keletą savaičių į Jėgainės gatvę vėl kviestos specialiosios tarnybos, nes buvo pastebėti iš gamyklos kamino besiveržiantys tamsūs dūmai, taip pat į aplinką sklido padangų dvokas.
Lapkričio 25-osios Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje nurodoma, kad Karmėlavos seniūnijoje, Biruliškių kaime, Jėgainės gatveje, prieš pietus buvo gautas pranešimas, kad gamybinėse patalpose per stogą rūksta dūmai. „Vieno aukšto sandėlyje gaisro požymių nebuvo, pranešimas nepagrįstas. Įmonėje, perdirbančioje padangas, vyko technologinis procesas“, – įvardyta suvestinėje.
Gaisro nebuvo, tačiau dūmai gyventojams kėlė nerimą, ar tikrai įmonėje viskas gerai, todėl ir buvo kviestos specialiosios tarnybos. Tai vėl paskatino kreiptis į aplinkosaugininkus.
Aplinkosaugos pozicija
Dienraščiui Aplinkos apsaugos departamento (AAD) specialistai nurodė, kad Kauno aplinkos apsaugos skyrius yra gavęs pranešimų dėl bendrovės „Polylema“ veiklos metu į aplinką sklindančių kvapų adresu Jėgainės g. 8, Biruliškių kaime, Kauno rajone. Sulaukta ne vieno skundo.
„Pagal gautus pranešimus buvo atlikti bendrovės „Polylema“ neplaniniai patikrinimai. Pareigūnai 2023 m. neplaninio patikrinimo metu buvo nustatę, kad įmonė vykdo veiklą, neturėdama atliktos ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderintos aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos, todėl įmonei buvo duotas privalomasis nurodymas ją parengti.
Įmonė privalomąjį nurodymą įvykdė. Už nustatytą pažeidimą atsakingam asmeniui buvo skirta administracinė nuobauda, pagal LR administracinių nusižengimų kodekso nuostatas. 2023 m. Aplinkos apsaugos agentūra atliko teršalų koncentracijų aplinkos ore tyrimus. Tyrimų rezultatų duomenimis, teršalų koncentracijos neviršijo ribinių verčių“, – komentavo AAD atstovai.
„Aplinkosaugos pažeidimų kitų patikrinimų metu nenustatyta. Šiuo metu įmonėje pradėtas neplaninis patikrinimas“, – pridūrė jie.
„Kauno diena“ paprašė patikslinti, ar minima gamykla turi taršos leidimus, kokia tarša pagal juos yra leidžiama.
„Įmonei Taršos leidimas neišduotas. Įmonė turi parengtą ir su Aplinkos apsaugos agentūra 2023 m. suderintą ir šiuo metu galiojančią Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą. Joje nurodoma, kad vadovaujantis LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal ES kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ įmonės veiklos metu iš gamybinių patalpų išsiskiriančių teršalų kiekiai, patenkantys į aplinkos orą, neturi viršyti ribinės aplinkos oro užterštumo vertės.
Išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos tikslas – įvertinti visus teršalų išsiskyrimo ir išmetimo į aplinkos orą šaltinius, išmetamus į orą teršalų kiekius ir sudėtis ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Per šiuo metu pradėtą įmonės patikrinimą bus pakartotinai įvertinti aplinkosaugos reikalavimai, kuriais įmonė turi vadovautis vykdydama veiklą“, – „Kauno dienai“ nurodė AAD atstovai.
Kvapų kontrolė
Aplinkosaugininkai dėl papildomo komentaro nurodė kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC), vykdantį kvapų kontrolę.
NVSC atstovai dienraščiui teigė, kad Kauno departamentas vykdo ūkinės komercinės veiklos veiksnių, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai, kontrolę gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje pagal Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių nuostatas. Kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma gyvenamosios paskirties pastatų ir visuomeninių pastatų, gydymo, poilsio paskirties pastatų patalpų orui ir jų žemės sklypų ne didesniu kaip 40 m atstumu nuo gyvenamosios paskirties ar nurodytų visuomeninių pastatų aplinkos orui.
„Atsižvelgiant į tai, kad kvapo koncentracijos ribinė vertė netaikoma kvapui darbo aplinkoje vertinti, gauti skundai NVSC Kauno departamente nenagrinėjami apie tai informuojant pareiškėjus. 2025 m. NVSC Kauno departamentas negavo gyventojų skundų dėl nuo bendrovės „Polylema“ sklindančių kvapų, juntamų gyvenamojoje aplinkoje“, – komentavo NVSC Kauno skyriaus Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus patarėja Inga Šinickienė.
Ji problemą tarsi permetė atgal aplinkosaugininkams. „Ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo, išleidimo į aplinką ir aplinkos kokybės normų kontroliuoja AAD.
Aplinkos oro kokybės vertinimą savivaldybių lygmeniu LR aplinkos oro apsaugos įstatymo 51 straipsnyje nustatyta tvarka pagal kompetenciją pavesta vykdyti savivaldybių administracijoms. Todėl atsakymus į likusius klausimus turėtų pateikti minėtos institucijos“, – pridūrė NVSC specialistė.
Žada pokyčių
„Kauno diena“ dėl į aplinką patenkančių kvapų komentaro kreipėsi į bendrovės „Polylema“ vadovą Martyną Jankauską. Šis buvo įsitikinęs, kad nieko nepažeidžia, o tarnybas esą kviečia konkurentai.
„Iš kur jūs žinote, kad padangomis smirda? Nors vieną padangą matėte? Ten nėra nė vienos padangos“, – užsiminus, kad iš „Polylemos“ sklindantis kvapas panašus į padangų, ironiškai pokalbį pradėjo bendrovės direktorius, tarsi pasišaipęs, kad nesame jų veiklos specialistai.

„Mes perdirbame gumą, nekepame bandelių, tai ir negali jomis kvepėti. Ten gumos kvapas ir yra. Nuėjus į padangų parduotuvę taip pat guma kvepia.
Užsakėme pastatyti papildomų filtrų ir laukiame, dabar projektuojame, darome, skaičiuojame, kiek tai kainuos. Tai unikali technologija, kurią naudodami dirbame. Pasaulyje nėra tokio įrenginio, pirmieji tokį sukūrėme, todėl kiek tų kvapų galėjo būti, mes patys nelabai orientavomės. Buvo atvažiavę aplinkosaugininkai, viskas padaryta pagal reikalavimus, atlikti tyrimai, niekas nieko neviršija“, – pokalbį tęsė M. Jankauskas.
Paprašius patikslinti, kuriame gamybos etape galėtų suintensyvėti kvapai, „Polylemos“ vadovas svarstė, kad galbūt priklauso nuo vėjo krypties. Jis piktinosi, kad gyventojai vaikšto aplink gamyklą, nors ją juosiančių tvorų ir nėra.
„Pas mus negalima vaikščioti, nors ir neaptverta. Vaikšto čia du pagyvenę vietiniai, šuniuką vedžioja ir kartais palandžioja, rašo skundus. Kai pasakėme, kad nevaikščiotų po mūsų teritoriją, matyt, supyko“, – teigė bendrovės direktorius.
