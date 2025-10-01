 Skelbia, kodėl kai kurie kauniečiai liko be vandens

2025-10-01 12:49 kauno.diena.lt inf.

Kauno miesto savivaldybė skelbia apie „Kauno vandenų“ atliekamus darbus, dėl kurių laikinai bus nutrauktas vandens tiekimas.

Informacija apie planinį vandens tiekimo nutraukimą:

Spalio 1 d.

Dėl vandentiekio linijos iškėlimo darbų, nuo 10 val. iki 14 val., nebus tiekiamas vanduo Raudondvario pl. 161 – 169.

Dėl vandentiekio įvadų atkarpų perklojimo darbų, nuo 9 val. iki 13 val., nebus tiekiamas vanduo Gastilonių g. 1 – 13.                                                                  

Dėl vandentiekio įvadų atkarpų perklojimo darbų, nuo 12 val. iki 16 val..,  nebus tiekiamas vanduo Debesų g. 2 – 48, Sūkurių g. 4

Taip pat skelbiama, kokie darbai atliekami šiose vietose:

Raudondvario pl. 169B – atliekami vandens atjungimo ir paleidimo darbai.

Raudondvario pl. 154 – atliekami tinklų trasos žymėjimo darbai.

Vokiečių g., Kranto al. – atliekami akustinio registratoriaus montavimo darbai.

Pramonės pr. 73, Debesylų tak. 65, V. Krėvės pr. 111 – atliekami vandentiekio tinklų plovimo  darbai per gaisrinį hidrantą.

Chemijos g. – atliekami vandentiekio tinklų patikros darbai.

Raudondvario pl. 186A, Lubinų g. 2, Dubysos g., Kaltinėnų g., Juodkrantės g. 51, Būgos g. – atliekami buitinių nuotekų tinklų profilaktikos, plovimo, šulinių valymo darbai.

Žaibo g. 26 – atliekamas vandentiekio šulinio paaukštinimas iki dangos paviršiaus.

Būgos g. 2, Mosėdžio g. – atliekama buitinių nuotekų tinklų ir šulinių plovimas, tinklų televizinė diagnostika.

Vytauto pr., Girstupio g., Šiaulių g., Bažnyčios g., Trakų g., Kęstučio g.  – atliekama paviršinių lietaus nuotekų tinklų patikra, profilaktika.

Pramonės pr. – atliekama kelininkams išduotų šulinių liukų patikra.

Klientai informuoti el. priemonėmis. Atsiprašoma dėl galimų nepatogumų ir dėkojama už supratingumą.

Kilus klausimams skambinti:

Klientų aptarnavimas/Avarinė tarnyba – 0 800 20 000.

