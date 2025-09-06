Rugsėjo 1-osios nuotaikos Kauno rajono mokyklose

„Labai džiaugiuosi galėdama būti čia, Kauno rajone, Raudondvaryje, kur prasidėjo ir mano profesinis kelias – tiek švietimo, tiek kitose srityse. Kiekvienais mokslo metais atverčiame naują popieriaus lapą, į kurį kiekvienas norime įrašyti savo svajones, tikslus ir išsikeltus uždavinius. Linkiu, kad visa tai išsipildytų su kaupu“, – bendruomenę sveikino ministrė R. Popovienė. Ji taip pat kvietė kurti draugišką mokyklą, kurioje būtų užtikrinta saugi emocinė aplinka, o kiekvienas – matomas ir suprantamas.
Šventės metu ministrė įteikė padėką ir Lietuvos Respublikos vėliavą buvusiam Raudondvario gimnazijos abiturientui Dariui Ostrauskui, kuris šiemet per brandos egzaminus surinko net šešis šimtukus – tai tapo įkvepiančiu pavyzdžiu visai bendruomenei.
Kauno rajono meras V. Makūnas susirinkusiems priminė, kad Raudondvario gimnazija turi ilgametes tradicijas – jos istorija prasidėjo dar 1863 m. Beveik prieš 60 metų gimnazija persikėlė į dabartinį pastatą, kurio teritorijoje šiuo metu verda intensyvūs rekonstrukcijos darbai.
„Šiemet jūsų gimnazijos teritorijoje darbuojasi statybininkai, kad po rekonstrukcijos įsikurtumėte šiuolaikiniame, gerokai erdvesniame gimnazijos pastate. Noriu pasidžiaugti, kad, augant moksleivių skaičiui ir gerėjant mokymosi aplinkai, sieksime, kad atsinaujinusi mokykla galėtų siekti Tarptautinio bakalaureato programos“, – sakė meras.
V. Makūnas taip pat pasidžiaugė ir augančia Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradine mokykla.
„Esate bendruomenė, kuri perėmė čia dirbusių, šiai krašto švietimo bendruomenei daug davusių mokytojų – Anelės ir Augustino Kriauzų – darbą. Ačiū jums už tai. Tęskite gražias tradicijas ir toliau stiprinkite savo mokyklos ryšį su neformaliuoju ugdymu, nes būtent jis atveria kelią į žinių ir mokslo pasaulį.“
Džiugiomis nuotaikomis mokslo ir žinių dieną pasitiko Karmėlavos ir Lapių mokyklos bendruomenės. Karmėlavos gimnazijos direktorė Rima Kuktienė mokiniams linkėjo nuoširdaus bendravimo, tikėjimo savimi ir gerų pasiekimų, o Lapių mokyklos vadovas Edmundas Balasevičius – sėkmės ir gerų emocijų.
Pasveikinti mokinių šventės proga atvyko ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris, Kauno rajono tarybos nariai.
„Tegul naujieji mokslo metai būna kupini prasmingų atradimų ir smalsumo. Linkiu mažų ir didelių pasiekimų, drąsos kurti ir gražių bendrystės akimirkų“, – linkėjo M. Rikteris.
Kauno rajono savivaldybė, kaip ir kiekvienais metais, paruošė pirmokėliams dovanų – pirmoko kraitelį ir Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondo išleistą knygelę „Dar vakar buvo vasara“ (autorius Robertas Keturakis).
Kauno rajone mokinių skaičius nuolat auga. Šiais mokslo metais bendrojo ugdymo mokyklose mokysis 11 360 pirmų–dvyliktų klasių mokinių – 333 daugiau nei pernai. Iš viso į rajono mokyklas ir darželius Rugsėjo 1-ąją sugužėjo 16 525 vaikai – nuo pačių mažiausių darželinukų iki abiturientų.
