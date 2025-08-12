Pakaunės švietimo įstaigose karaliauja statybininkai

Klasių plėtra
Užbaigus mokslo metus, išleidus abiturientus į gyvenimą, Kauno rajono švietimo įstaigose darbus pradėjo statybininkai. Vienur – atnaujinamos bendros erdvės, kitur – įrengiamos naujos klasės, tvarkoma sporto infrastruktūra ar kyla nauji priestatai.
Darbai vykdomi kone kiekvienoje Kauno rajono seniūnijoje, tad jau rugsėjį mokiniai gali ir nepažinti mokyklų, į kurias sugrįš po vasaros atostogų, mat juos pasitiks dar jaukesnės, malonesnės erdvės, kuriose bus galima organizuoti įvairias mokslo veiklas.
Šią vasarą nemažai dėmesio skiriama naujų klasių įrengimui, mat Kauno rajone nuolat daugėja gyventojų, čia keliasi gyventi šeimos, tad reikia užtikrinti ir tinkamą mokymosi procesą. Didėjant vaikų skaičiui, reikėjo ieškoti būdų, kaip visus norinčius priimti į švietimo įstaigas, todėl vienu sprendimų tapo naujų klasių įrengimas.
Štai Ringaudų pradinėje mokykloje įrenginėjama viena pradinio ugdymo klasė. Užliedžių mokykloje-daugiafunkciame centre – dvi papildomos pradinio ugdymo klasės, o Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje – net trys papildomos klasės. Dar viena papildoma priešmokyklinio ugdymo klasė atsiras Kačerginės mokyklos-daugiafunkciame centre.
„Dėl didėjančio mokinių skaičiaus minimose seniūnijose situacija diktuoja, jog reikia naujų ugdymosi aplinkų ir, kad mokiniams būtų užtikrinamas ugdymas arčiau namų“, – apie tai, kad Kauno rajono savivaldybė siekia atliepti augančius mokymo vietų skaičiaus poreikius, komentavo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Inga Grybauskienė.
Darbai vyksta ir Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinėje mokykloje. Čia bus įrengtas kabinetas ir atnaujinamas mokyklos antro aukšto koridorius. Adomo Mitkaus pagrindinę mokyklą taip pat papildys dvi klasės.
Tačiau dėmesys skiriamas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Štai renovuojamos bendrosios Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ patalpos ir įrengiamos dvi naujos grupės. Lapių lopšelis-darželis taip pat po vasaros turės dvi papildomas ikimokyklinio ugdymo grupės, o Piliuonos gimnazijoje ikimokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai turės atnaujintas patalpas.
Vasarą vykdomi ir Raudondvario lopšelio-darželio „Riešutėlis“ pastato apšiltinimo darbai, o Mastaičių mokykloje-daugiafunkciame centre bus įrengta stoginė, mažuosius apsaugosianti nuo tiesioginių saulės spindulių, kai šie leis laiką lauke.
Rekonstruojama gimnazija
Raudondvario gimnazija – viena tų švietimo įstaigų, kuriose šiuo metu vykdomi didžiausi pokyčiai. Rekonstruojamas pagrindinis pastatas, statomas priestatas, kuris gerokai išplės gimnazijos galimybes. Pernai Raudondvaryje įrengtas naujas stadionas, tad užbaigus ir pastato rekonstrukcijos, priestato statybos darbus, ši vieta bus gerokai pasikeitusi.
„Šiuo metu atliekami Raudondvario gimnazijos pastato rekonstravimo pradžios darbai: jau įrengta statybvietė, demontuojama dalis pastato vidinių pertvarų, grindys, tvarkomi inžineriniai tinklai. Per metus turėtų būti papildomai pastatyti ir įrengti 24 specializuoti (chemijos, fizikos, biologijos, technologijų, muzikos, dailės, informacinių technologijų ir kt.) kabinetai, naujos valgyklos ir bibliotekos patalpos“, – apie grandiozinį projektą kalbėjo I. Grybauskienė.
Po statybų išsiplės ne tik gimnazijos, bet ir šalia esančios automobilių aikštelės plotas, mat suplanuota šalia švietimo įstaigos įrengti 73 papildomas statymo vietas. Po rekonstrukcijos Raudondvario gimnazija galės priimti iki 1 120 mokinių, o tai svarbus žingsnis gerinant ugdymo aplinką ir kuriant sąlygas kokybiškam mokymuisi. Tiesa, visų grandiozinių Raudondvario gimnazijos rekonstrukcijos darbų nepavyks įgyvendinti per vasarą, dalis jų kelsis į kitus mokslo metus.
Visai nauja mokykla
Kauno rajone yra seniūnijų, kuriose vien įrengti papildomų klasių nepakanka, jau reikia visos mokyklos. Domeikavoje sparčiai daugėja gyventojų, todėl čia statoma nauja mokykla, kuri suteiks galimybę šios seniūnijos pradinukams mokytis arčiau namų.
„Domeikavos seniūnija yra viena sparčiausiai besiplečiančių seniūnijų rajone, gyventojų skaičius auga. Kadangi Domeikavos gimnazija talpina apie 700 vaikų, o besimokančiųjų skaičius yra ženkliai didesnis 2024–2025 m. mokinių skaičius siekė 1 145, dėl augančio mokinių skaičiaus, statoma nauja pradinė mokykla.
Naujoji mokykla talpins apie 500 mokinių, bus įrengta 20 klasių, užsienio kalbos, tikybos, pagalbos mokiniui specialistų kabinetai, universali salė, skirta mokinių maitinimui, sporto veikloms ir bendruomenės susirinkimams. Mokyklos statybų darbus planuojama užbaigti šių metų lapkričio mėnesį“, – pažymėjo Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė.
Sporto infrastruktūra
Kauno rajono savivaldybė gerina ne tik švietimo įstaigų klasių ir bendrų patalpų vaizdą, tačiau atnaujinama ir sporto infrastruktūra, leisianti visai bendruomenei palaikyti fizinę sveikatą.
Štai Kačerginės miestelyje statomas stadionas ir sporto aikštynas, kuris neabejotinai taps ryškiu traukos centru tiek vietos gyventojams, tiek svečiams, kurie čia galės atvykti į sporto renginius.
Ties A. Mitkaus pradine mokykla esantis sporto aikštynas šiuo metu atnaujinamas, tad ir šioje vietoje bus maloniau sportuoti. Ruošiamasi tvarkyti ir Babtų gimnazijos stadioną.
„Lapių pagrindinės mokyklos sporto aikštyno tvarkymo darbus planuojama baigti šių metų rugpjūčio mėnesį. Po rekonstrukcijos stadionas ir sporto aikštynas bus pritaikytas įvairioms sporto veikloms. Teritorijoje įrengiama mažojo futbolo aikštelė su dirbtinės žolės danga, dveji stacionarūs futbolo vartai, kamuolio gaudyklės. Be to multifunkcinėje sporto aikštelėje su sintetine gumine danga bus pažymėtos linijos krepšiniui, tinkliniui, piklbolui ir kvadratui. Jau įrengti krepšinio stovai su lentomis ir lankais, tinklinio stovai ir ekstremalaus bėgimo su kliūtimis trasa“, – apie tai, kad Lapių gyventojai galės mėgautis įvairiomis sporto šakomis, kalbėjo I. Grybauskienė.
Šių metų Kauno rajono biudžete švietimo įstaigų patalpų remontui ir statyboms suplanuota skirti kiek daugiau nei 11 mln. eurų.
Planuojami projektai
Kauno rajone darbai nesustoja, nors šiuo metu įvairiose seniūnijose atnaujinamos mokyklos, jau dėliojami ir kiti planai, kur reikėtų įsileisti statybininkus.
Štai Ežerėlyje numatyti pradinės mokyklos pastato apšiltinimo darbai, Neveronyse ruošiamasi rekonstruoti gimnaziją, tad dabar tikslinami projektai, atliekamos reikiamos procedūros. Užliedžiai taip pat sulauks visiškai naujos švietimo įstaigos.
„Užliedžių seniūnijoje kuriasi daug jaunų šeimų, čia deklaruota 11 tūkst. gyventojų. Kadangi seniūnija yra didelė ir išaugus mokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, atsirado poreikis pagrindinį ugdymą tęsti arčiau namų. Šiuo metu paskelbtas mokyklos priestato rekonstravimo darbų pirkimo konkursas, o naujoji mokykla talpins apie 550 mokinių. Numatoma įrengti apie 20 patalpų., t. y. STEAM ugdymui skirtų erdvių, dirbtuvių, laboratorijų, specializuotų klasių, užsienio kalbos, tikybos, pagalbos mokiniui specialistų kabinetai, sporto salė“, – apie dar vieną būsimą statybų aikštelę pasakojo I. Grybauskienė.
