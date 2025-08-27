„Rugsėjo 1-oji Kaune – tai daugiau nei tik mokslo metų pradžia. Tai – viso miesto šventė, kviečianti pasiruošti naujiems darbams, pažinimui ir kūrybai. Miestas šią dieną mini moderniai, atvirai ir visiems prieinamai. Nuosekliai investuojame į švietimo įstaigų infrastruktūros tobulinimą, atidarome naujus mokslo centrus, kad mūsų vaikai turėtų geriausias sąlygas tobulėjimui. Kviečiu kauniečius ir miesto svečius rugsėjo 1-ąją švęsti kartu – aktyviai, išmaniai ir su šypsena“, – kviesdamas į šventę pranešime spaudai sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Nuo 14 val. šventė prasidės aktyvaus judesio ir muzikos kupinoje Nemuno saloje. Čia vyks sporto užsiėmimai bei interaktyvios krepšinio rungtys. Projektas „Judėk sveikai“ pakvies į nemokamas gatvės šokių ir funkcines treniruotes, o norintys išbandyti jėgas, galės prisijungti prie masinio žaidimo „Minusas“ – kuris suburs dalyvius įtemptam ir konkurencingam turnyrui.
Šventės metu vyks ir tolimiausio metimo konkursas, krepšinio IQ viktorina, o vakare bus paskelbti nugalėtojai ir įteikti prizai.
Vakarinė dalis pažers humoro bei muzikos dozę: 19 val. scenoje pasirodys žinomi „stand up“ komedijos atstovai Viktoras Balykov ir Miglė Miglinaitė, o šventės kulminacija taps alternatyvios muzikos grupės „ba.“ koncertas.
Viso renginio metu veiks poilsio erdvės, pripučiamas krepšinio batutas vaikams, maisto vagonėlių zona, todėl veiklos ras tiek mažiausieji, tiek jų tėvai ar seneliai.
Rugsėjo 1-ąją nuo 13 iki 19 val. lankytojai kviečiami apsilankyti Mokslo saloje, kur duris atvers nuolatinė ekspozicija „Žmogus. Gamta. Mašina“. Dalyviai čia galės pasinerti į interaktyvų pažinimą ir tyrinėti, kaip žmogus veikia technologijų ir gamtos sankirtoje. Ekspozicija yra mokama.
Taip pat šventinę dieną miestiečiai kviečiami dalyvauti elektroninės muzikos pamokose bei iš arti pamatyti profesionalių mokslininkų–fizikų N2 pasirodymą.
Be to, lankytojų lauks net keturios skirtingos STEAM laboratorijos, kuriose vyks nemokami edukaciniai užsiėmimai.
