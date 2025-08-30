Rotušės aikštėje perkloja dalį grindinio

Miestiečiai šiomis dienomis pastebėjo, kad Rotušės aikštėje darbininkai ardė tik ką paklotą akmeninį grindinį. Kilo klausimų, kodėl reikia ardyti.
„Rotušės aikštėje vyksta suplanuoti dangų įrengimo darbai pagal patvirtintą techninį projektą. Klojant tašytus akmenis pastebėta, kad siūlių užpildo sprendiniai gali būti patobulinti, – taip siekiama užtikrinti grindinio stabilumą ir ilgaamžiškumą. Rangovai turėjo išardyti dalį jau pakloto grindinio, kad pakeistų užpildo sprendinius. Ardymo darbai miestui papildomai nekainuos – rangovas juos atlieka savo sąskaita“, – dienraščiui komentavo Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Inga Bendokienė.
Kiek anksčiau Kultūros paveldo departamentas buvo išsakęs prieštaravimų dėl to, kad aikštės kraštuose klojami nugludinti akmenys. Miesto atstovai nurodė, kad darbai nestoja, o su paveldo sergėtojais rastas kompromisas.
„Buvusioje važiuojamojoje dalyje bus klojami tašyti akmenys, o centrinėje aikštės dalyje – granitinės plytelės. Su Kultūros paveldo departamentu buvo rastas kompromisas: atkarpose, kur didžiausi pėsčiųjų srautai, akmenys minimaliai pritaikomi, kad danga būtų patogi ir saugi visiems – įskaitant žmones su specialiaisiais poreikiais. Kitose išklotinėse bus sudėti tašyti, autentiški akmenys“, – teigė I. Bendokienė.
Klojant tašytus akmenis pastebėta, kad siūlių užpildo sprendiniai gali būti patobulinti, – taip siekiama užtikrinti grindinio stabilumą ir ilgaamžiškumą.
Skaičiuojama, kad jau atlikta apie 60 proc. suplanuotų Rotušės aikštės rekonstrukcijos darbų. Rangovams liko įrengti grindinį, fontaną, mažosios architektūros elementus ir sutvarkyti aplinką.
„Dėl pakartotinai klojamų akmenų darbų grafikas nesikeičia – rangovai pagrindinius darbus planuoja atlikti iki metų galo“, – nurodė Miesto tvarkymo skyriaus specialistė.
Naujausi komentarai