Rotušėje – akmenų chaosas: paaiškėjo, kad pridaryta klaidų

Liepos mėnesį šalia Rotušės aikštės buvo klojami pjaustyti akmenys, nors paveldosaugininkai tam prieštaravo. Gatvė tuomet jau buvo beveik baigta. Rugpjūčio pabaigoje – vos po mėnesio vaizdas pasikeitė kardinaliai: darbininkai tuos pačius akmenis jau lupo lauk.
Rugsėjo pradžioje aplink Rotušę – lyg akmenų nė nebuvę. Juos teko išlupti, nes paaiškėjo: pagrindas per silpnas. Dabar vietoj skaldos grindinys betonuojamas.
„Projektuotojai pripažino, kad tas geresnis sprendinys, palikti riziką, kad akmenys judės, išjudės ir vėl turėsime blogą situaciją, ir čia pritaikysime Vilniaus gatvės sprendinį“, – teigė Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Architektai, jau anksčiau įžvelgę bėdas su nauju Laisvės alėjos grindiniu, prognozuoja, kad ir čia gali būti sudėtinga situacija.
„Techniškai jis yra prastas, nėra ilgaamžis, nuolatos reikės priežiūros. Remontą atliekant bus sulaužoma ir išmetama daug medžiagos. Tai yra brangus, daug išlaidų ateityje pareikalausiantis sprendimas“, – vertino architektas Linas Tuleikis.
Grindinio perklojimas kainuos, o už tai mokės mokesčių mokėtojai.
„Už dalinį pagrindo pakeitimą ir siūlių pakeitimą, darbas papildomai kainuos iki 15 tūkst. eurų“, – pabrėžė A. Pakalniškis.
Kauniečiai pamatę tokį vaizdą, kaip lupami akmenys, tikėjosi, kad į savo vietą grįš senieji senamiesčio akmenys, tačiau tai bus ne visur.
„Iki 70 proc. senųjų akmenų ir 30 proc. lygintų akmenų, tai maždaug tokia proporcija žiūrint bendrą tašyto akmens plotą“, – aiškino A. Pakalniškis.
Miestiečiai sako, kad ilgėsis buvusio rotušės vaizdo, bet bus patogiau.
„Aš tai norėčiau, kad seni būtų. Nežinau, kaip čia geriau“, – teigė moteris.
„Senus gal ir reikėtų vietomis įdėti, kad būtų vaizdelis toks“, – atviravo vyras.
„Jie gana gražiai atrodo, bet paveldas yra paveldas, maloniau būtų, kad būtų senieji“, – sakė kitas pašnekovas.
Paveldosaugininkai siuntė raštus ir skundus, reikalavo grąžinti senuosius akmenis. Darbai buvo stabdomi, tačiau, panašu, teismų išvengta.
„Kultūros paveldo departamentas pritarė savivaldybės schemai, kurioje pažymėtos vietos, kur savivaldybė norėtų kloti dangą su nulygintu paviršiumi“, – teigė Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas.
Aikštėje bus bandoma suderinti tašytus paveldo sauginius akmenis su rieduliais. Kultūros paveldo skyriaus vedėjas rodo schemą: raudonai pažymėtos vietos – šaligatviai ir pastatų įėjimai, kur bus klojami nulyginti akmenys.
„Čia, kur kavinių zona, vadinkime, daugiausia lyginto paviršiaus akmens“, – tvirtino S. Rimas.
Tačiau miesto architektai nuomonės dėl to, kaip turėtų atrodyti Rotušė, nekeičia.
„Vertinu kaip nusikaltimą prieš istoriją, kultūrą, nes grindinys, autentiška medžiaga, keičiamas į betonines plokštes, imituotas grindiniu“, – komentavo L. Tuleikis.
Dėl ilgų diskusijų ir darbų stabdymo Rotušės aikštės tvarkymas užtruks – viską planuojama užbaigti tik kitų metų vasarą.
